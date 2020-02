Martha Isabel Alvarado – ‘No fue el diablito’

.-Se extingue, ‘mito’ del clan Salazar

.-Cierran Oficinas de Representación

.-¿Volvería Sacramento a la ‘cancha’?

.-Los ‘demonios’ hablan al Presidente

Tras la elección de junio de 2019, en que el PAN propinó aplastante derrota a su más cercano competidor, el Partido Morena, venciéndolo en 21 de los 22 distritos del estado, nada volvió a saberse de VERÓNICA SALAZAR VÁZQUEZ.

Como es sabido, el distrito 11 fue el único que perdió el PAN en dicha elección, cuya abanderada era precisamente “Vero” Salazar.

Dícese, que al tenor de la derrota de “Vero”, el año pasado, se acabó el mito de que el clan familiar encabezado por RAMIRO SALAZAR RODRÍGUEZ, era ‘factor’ para ganar elecciones en Matamoros.

Lo anterior viene a cuento, ante una información que se habría generado en la Secretaria General de Gobierno, la cual tiene que ver con el inminente cierre de diversas Oficinas de Representación del Gobernador, habida cuenta de que, en noviembre de 2017, Verónica Salazar fue designada Titular de la de Matamoros.

Tras su derrota de 2019, “Vero” Salazar ya no logró recuperar esa ‘chamba’, quedándose en la fría ‘banca’.

Otra Oficina de Representación que cerraría sus puertas, de confirmarse la información generada en la SGG, serían la de Tampico, donde despacha como Titular RAÚL RUIZ VILLEGAS, quien arrancó el sexenio siendo Secretario de Pesca y Acuacultura, cargo en el cual fue relevado en noviembre pasado por ANTONIO GARZA DE YTA, empresario acuacultor de la zona sur.

Como es sabido, la Oficina de Representación del Ejecutivo Estatal en Reynosa, de carácter regional, arrancó operaciones en noviembre de 2016, con el ahora diputado local JAVIER GARZA DE COSS, quien no contaba con presupuesto, hasta donde se sabe.

Al ser designado candidato del PAN a la diputación local, GARZA DE COSS dejó como Encargado de Despacho de esa Oficina, a su incondicional DAVID AGUILAR MERAZ, de quien no se sabe si será reubicado en algún otro espacio.

No hay que descartar que David Aguilar sea ‘rescatado’ por la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, toda vez que entre ambos existe una magnifica relación, desde que él fue regidor del Cabildo Local, en el trienio 2016-2018.

Basta con recordar que NALLELY AGUILAR, la hijita de DAVID AGUILAR MERAZ, ocupa el cargo de Directora de Imagen del gobierno de MAKI ORTIZ, de modo que todo quedaría ‘en familia’.

El ex dirigente estatal del PAN, JOSÉ ALBERTO LÓPEZ FONSECA se encuentra a cargo de la Oficina de Nuevo Laredo. Tal vez se proceda a su ‘reacomodo’ en la nómina estatal.

Otra de las Oficinas de Representación que, según se sabe, también sería cerrada, es la de la Ciudad de México, cuyo Titular es JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.

Según ha trascendido, esta medida de cerrar las Oficinas de Representación del Ejecutivo tamaulipeco, alcanzará a las que tienen sede en McAllen, San Antonio, y Brownsville, Texas, esta última, a cargo de PANCHO GALVÁN, hermano del ex Senador de la República ALEJANDRO GALVÁN GARZA, acaecido en noviembre de 2006, a un par de meses de rendir Protesta.

Sin duda, una de las Oficinas de Representación del Gobernador de Tamaulipas más grande, si no es que la más grande e importante, es la de Nuevo León, encomendada al ex Senador panista JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA, cuyo nombramiento como tal se oficializó el 6 de octubre de 2016.

La pregunta obligada en el caso de Sacramento, sería: ¿Volverá a la ‘cancha’ política tras dejar esa Oficina?.

No es por intrigar, pero no era necesario que el Presidente LÓPEZ OBRADOR se ‘esforzara’ tanto en aclarar que no fue el diablito (que le dibujan en los memes, susurrándole al oído), el que le aconsejó impulsar una Iniciativa para cancelar los llamados ‘puentes’ escolares, o fines de semana largos.

“Hay un diablito en las redes sociales que está aquí conmigo, cerquita, ‘diles, diles, que te vas a reelegir para que se enojen, diles que vas a rifar el avión. No, no fue el diablito. Es que, de veras, tenemos que fortalecer nuestra memoria histórica, es fundamental”, dijo AMLO al anunciar la Iniciativa.

Con fecha 19 de noviembre de 2018, BEATRIZ GUTIERREZ MÜLLER fue designada titular de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

CONTRAFUEGO: Diría ‘El innombrable’: “No se hagan bolas”.

Hasta la próxima.