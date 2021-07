Martha Isabel Alvarado



Viola “JR” el artículo 134



.-‘Súper delegado’, capitalizaría la vacunación

.-Entregan tarjetitas de Gómez Leal a jóvenes

.-El INE, retiró carta de AMLO, de los Créditos

.-Postergan el desafuero del diputado violador



¿Puede un funcionario del gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ tratar de sacar algún tipo de provecho personal del programa de vacunación contra el Covid, sin que haya sanción alguna para esa conducta?.



Durante la emisión de ayer del programa informativo “Las Noticias”, conducido por el compañero y amigo MARTÍN SIFUENTES, en Televisa Noreste, una de las quejas ciudadanas que usualmente llegan a ese segmento, en este caso la número 6645, fue la siguiente:



“Que en la UANE no sellan, ponen una tarjeta de J-R”, fue el mensaje del televidente en mención, refiriéndose al programa de vacunación.



El remitente no puso su nombre, pero ilustró su mensaje o queja, con la foto de su certificado de vacunación, acompañado de la tarjetita de presentación de “JR”, como se le conoce al ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.



En este espacio publicamos el 22 de julio pasado, que en la dinámica de entrega de beneficios que lleva a cabo la delegación de los programas sociales en diversos municipios, como las Becas “Benito Juárez” y los apoyos económicos a Adultos Mayores, se había añadido la tarjeta de presentación de Gómez Leal.



¿Cuál será el mensaje implícito de esta tarjetita, al parecer ‘inofensiva’?. ¿Acaso que la gente crea que “JR” es quien les da los beneficios?.



Lo anterior nos recuerda, que en abril de 2020 la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ordenó detener la entrega de cartas impresas con el nombre y firma de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, mismas que se adjuntaban en los Créditos otorgados por el gobierno federal a pequeños empresarios, para enfrentar la crisis del Covid 19.



En aquellos ayeres, el INE dictó dicha medida cautelar, por resultar violatoria del artículo 134 constitucional, el cual prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.



Dice en su primer párrafo el artículo 134: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.



Y en su párrafo final, de los nueve que lo integran, establece: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.



Tal vez, el ‘súper delegado’ “JR”, argumentará que, en su tarjetita de presentación, que ahora le están entregando a los miles de jóvenes de 18 a 39 años que acuden a vacunarse en los municipios fronterizos de Tamaulipas, sólo los invita a que lo sigan en Facebook.



Pues sí, pero el punto es que la entrega de dicha tarjetita se hace utilizando recursos del gobierno federal, y no sería lo mismo, que Gómez Leal se arrancara, casa por casa de estos jóvenes, por sus propios medios, a hacérselas llegar físicamente. ¿De plano, “JR” andará urgido de seguidores en redes sociales, concretamente en su “Face”, y por eso opta por este ‘agandalle’?.



Por otro lado, comentaremos, que se necesita ser muy ‘marrano’ para proteger a un violador de menores, como presuntamente lo es el diputado federal de Morena por el estado de Puebla, SAÚL HUERTA CORONA, cuyo desafuero se ha postergado indefinidamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro.



Como es sabido, desde el 21 de abril pasado, trascendió en medios informativos capitalinos, el testimonio de un menor de edad que habría sido objeto de abuso sexual por parte del diputado Huerta Corona, en una habitación del hotel “Exe Cities Reforma”, ubicado en la CDMX.



Pero con todo y eso, en la Cámara de Diputados con mayoría de Morena, quizá por tratarse de uno de los suyos, han ‘pateado el botecito’ para no desaforar a Huerta Corona, a fin de que sea procesado por las autoridades judiciales, como cualquier otro violador.



Qué tan grotesca no se verá desde afuera esta actitud de la Cámara Baja, que, hasta el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, publicó (el miércoles) en su cuenta de Twitter el siguiente llamado:



“Desde el @PartidoMorenaMX exhortamos a la comisión permanente y a la oposición a aprobar un periodo extraordinario que le de celeridad al desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta para terminar con la impunidad”.



CONTRAFUEGO: ‘Callan como momias’.

Hasta la próxima.