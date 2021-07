Marco Antonio Vázquez Villanueva

No funciona…

Como recordatorio maternal circulan por medios de comunicación y redes sociales las cifras superiores a los 70 millones de mexicanos en pobreza extrema y se acusa que las políticas de desarrollo social son inútiles, tanto, que ni siquiera pueden garantizar el derecho humano a la alimentación que, también hay que decirlo, cada día es más cara.

Desde luego que ofenden los datos y resulta todavía más ofensivo que en respuesta el gobierno responda con medias verdades, quizá sea cierto que tenemos miles y miles de millones de dólares en reserva, qué no se han solicitado créditos, en dinero, que tampoco se han generado nuevos impuestos y hasta que se reparte mucho dinero a los más pobres, pero no es verdad que eso se refleje en los bolsillos de los mexicanos, como tampoco tienen razón de que haya un control de precios, la inflación, como lo presumen, los huevos son el mejor ejemplo de ello, siga con el frijol, tortilla, leche, aguacate, tomate, carne, pollo, y demás, vaya, para darle un ejemplo, un salario mínimo se lo gasta en un kilo de huevo, un kilo de frijol, y un kilo de tortillas, quizá poquito chile, un tomate y un cebolla, ya no le alcanzó para aceite, menos el gas de la estufa.

Y el problema parece no tener solución, no se ve para cuando vaya a haber dinero suficiente en cada familia como para que puedan elegir sus alimentos por lo menos, es decir, mientras el gobierno presume ser muy austero y muy decente, a los mexicanos nos hace falta hasta para el micro o la gasolina.

Mientras tanto, mientras en medios y redes se observa la peor crisis económica, social, de respeto a los derechos humanos, y de seguridad en México, mientras el Banco de México, o las Secretarias que tienen que ver con el gabinete económico, y el gobierno en general, responden que nada es verdad, que estamos mejor que nunca y hasta como para dar envidia a los habitantes de otros países, porque hay una pensión universal, becas, apoyos directos y cero deudas, mientras todo eso ocurre, los políticos siguen entretenidos en lo suyo, en el escándalo mediático que pueda encubrir los millones de pesos que se embolsan, tenemos la sospecha, por no hacer nada.

Los panistas, por ejemplo, están bien preocupados porque metan a la cárcel a todo el que sea posible y represente la Cuarta T, a quienes acusan de proteger el narco, la carencia de medicinas para los niños con cáncer o los yerros en el trato de la pandemia o inseguridad, el ejemplo de los priístas no es distinto, tratan de desligarse del pasado, asegurar que ya no forman parte de ellos, y Morena anda peor, promoviendo una consulta, la del domingo, que no es consulta ni es nada, solo un distractor que nos permita voltear a lo importante, como a los precios de los productos básicos, por ejemplo, no tienen otro tema que el tratar de hacernos creer que en realidad pueden meter a la cárcel a los expresidentes.

Para desgracia nuestra vemos a los Diputados federales que vienen, a los Senadores que ya están, y no se vislumbran cambios, los miembros de uno de los poderes más importantes país siguen empecinados todos en seguir mezclando la política con la economía, sino con la seguridad pública, luego con la educación, y hasta con la salud o lo que les sea posible y les reditué votos o dinero, al parecer, o esa impresión causan, lo que caiga primero.

La sociedad también se distrae, hasta este momento no se han encontrado propuestas para hacer trabajar a los legisladores, para que piensen en leyes que permitan mejorar, que impidan la especulación de precios en los productos de la canasta básica, ya por lo menos, para frenar el aumento constante del gas, la gasolina y la electricidad o el agua.

Da tristeza pero haya sospechas de que muchos legisladores tal vez en lo único que piensan es que ya tienen fuero que les protegerá de sus transas o delitos cometidos en esta o en pasadas administraciones federales, estatales o municipales o, en casos más amables, andan soñando en cómo atraer votos para su futura incursión en campañas para competir por puestos de elección como gobernadores, alcaldías, ya de perdis la reelección.

En realidad, la pobreza e inflación en los precios de la canasta básica se vive, se sufre, hay problemas graves al respecto, miles de tamaulipecos, millones de mexicanos en este momento, no alcanzan para comer, menos para vestir, no pueden ni pensar en una casa, exacto, de ahí nacen las otras dificultades que ahora padecemos.

Por eso lo invito nuevamente a que busque en su cabeza la forma de obligar a los legisladores que vienen a trabajar, a pensar realmente en los mexicanos, o ya por lo menos, en quienes podrían elegirlos el día de mañana para que puedan ocupar un puesto público.

Estamos más pobres que nunca, tenemos políticos muy grises o desinteresados en los mexicanos, nuestro país no funciona y ni siquiera contamos con un peso en la bolsa para cubrir nuestras necesidades, se lo aseguro que ya no compra lo mismo de antes con su sueldo con todo y que el gobierno afirme que controla los precios, que ya no nos endeudamos ni hay corrupción, es más, que se reparten millones y millones de pesos en apoyos a los más pobres.

El hospital CEMAIN de Tampico consolidó este miércoles una fusión con la cadena hospitalaria MAC, en beneficio de los pacientes y empleados de la salud de la zona conurbada sur de Tamaulipas y la Huasteca.

LLEGA INVERSIÓN HOSPITALARIA A TAMAULIPAS… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca atestigüó la fusión del hospital CEMAIN de Tampico con los Hospitales MAC, la segunda cadena hospitalaria más grande del país, la cual cuenta con presencia en 10 ciudades de los principales estados de la República Mexicana, además de de 2 mil 611 colaboradores a lo largo del país.

En la ceremonia, el mandatario reconoció la importancia del avance en atención especializada y tecnológica en materia de salud, así mismo el esfuerzo conjunto que realizan los empresarios de ambas cadenas en beneficio de los tamaulipecos.

“Soy un convencido de cuando se unen los esfuerzos, las capacidades, los talentos y sobre todo los recursos, es una fórmula de éxito, es lo que están haciendo en este momento ustedes como hospital CEMAIN y ahora con el Grupo MAC, que ha tenido la visión de poner sus ojos en una ciudad que es hoy en día reconocida y es ejemplo nacional, mi reconocimiento a ambos grupos por estar haciendo esta fusión para mejorar la calidad de los servicios de salud en nuestra ciudad”.

Por su parte, el Director General de Hospitales MAC, Miguel Issac Khoury Siman reconoció que Tamaulipas cuenta con las condiciones de seguridad y desarrollo económico idóneas para invertir en materia de salud con la renovación de equipo, capacitación a personal y mayor tecnología, ofreciendo precios justos con un alto nivel de atención al paciente.

“Hoy, Tamaulipas está mucho mejor que Guanajuato, que es donde nosotros tenemos más hospitales, tienen que estar ustedes orgullosos de ser tamaulipecos y les pido que con su apoyo fomentemos nuestros tres pilares principales que son, la alta tecnología, más capacitación a nuestra gente pero también lo más importante en una sociedad y nuestro país, que es ser justos en nuestros costos”.

Durante el evento el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó un reconocimiento a la Directora General del CEMAIN Tampico, Bertha Laura Salinas Ruiz y a la Directora Médica Bertha Alicia Sánchez Tovar por su talento, dedicación y coordinación durante la administración frente al grupo médico, así también como su trayectoria dedicada a cuidar la salud de los tamaulipecos.

