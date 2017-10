Dará el PRI espacios a quienes han trabajado en seccionales

Por Alfredo Guevara

A partir de la próxima elección de alcaldes en Tamaulipas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) incluirá en la integración de planilla de ayuntamiento a un regidor surgido de los seccionales, valorando de esta forma a quienes han trabajado desde las bases

La decisión no quitará el espacio a quienes forman parte de los sectores y organizaciones del Partido, sino más bien, reconocer a la gente que tiene un liderazgo, que mantiene un contacto cercano con la gente, el activismo entre otras, aseguró Ambrosio Ramírez Picasso

Durante una rueda de prensa que ofreció a medios de comunicación, el presidente del Comité Municipal del PRI en Victoria, comentó que a diferencia de otras elecciones, los que formen parte de la planilla de ayuntamiento en cada uno de los municipios, harán campaña con el candidato a presidente municipal.

“El Partido atraviesa por un gran momento en el que cada día se fortalece y en un trabajo que no se detiene por lo que esté haciendo o no el resto de los organismos políticos, estamos concentrados en mantener la unidad y en su momento habremos de elegir a los mejores elementos, hombres y mujeres que no solo levanten la mano sino que trabajen de lado con el candidato a alcalde” aseveró.

En el encuentro con medios, además de dar a conocer la serie de actividades programadas para el resto del año, entre éstas la lotería con causa, Ramírez Picasso consideró que los diferentes partidos políticos dieron un primer paso en la eliminación de los legisladores plurinominales y el acceso a financiamiento público.

Declaró que será un tema que se mantendrá en análisis en el Congreso de la Unión, donde se tomará la mejor decisión por parte de las diferentes fuerzas políticas representadas, tras un debate que podría no dejar a todos contentos

El líder del PRI en Victoria consideró que con la propuesta de eliminar el financiamiento público, el Partido demuestra el interés que tiene por qué ese tipo de recurso, en lugar de destinarse a los partidos políticos, pudiera ser para otro tipo de causa, como en apoyo a quienes se vieron afectados por el sismo en varias entidades del país.