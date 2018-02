Arrancan precampaña Yahleel Abdalá y Alejandro Guevara

Redacción InfoNorte

Matamoros.- Con el apoyo unánime de una de las estructuras municipales mejor organizadas y trabajadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la de Matamoros, Yalheel Abdalá Carmona y Alejandro Guevara Cobos, iniciaron sus actividades de precampaña ofreciendo capacidad y experiencia para legislar.

Acompañados por los también precandidatos a la diputación federal por el tercer distrito con cabecera en Río Bravo, Copitzy Hernández García y por el cuarto distrito de Matamoros, Anto Tovar García, expresaron que hoy iniciaron este recorrido por todo Tamaulipas, para dialogar con toda la militancia y delegados rumbo a la convención estatal para que los elijan como sus candidatos.

Al evento celebrado en el Comité Municipal Campesino (CNC) asistieron los diputados federales, Baltazar Hinojosa Ochoa, Edgar Melhem Salinas y Pedro Luis Coronado, quienes mostraron su total respaldo a la fórmula que encabezan los originarios de Nuevo Laredo y del Mante.

En su mensaje, Yahleel Abdalá Carmona, dijo estar convencida del reto, pero también afirmó que la dupla que integra junto a Alejandro Guevara Cobos, es la de mayor capacidad, preparación y trabajo que cualquier otro aspirante de otro partido.

“Soy priista de hueso colorado, de estas que sudan la camiseta, no me asusta el trabajo, se hacerlo y se hacerlo muy bien y no quiero que suene a presunción pero creo que es importante presentarme y que ustedes sepan quién va a ser su futura candidata al Senado de la Republica”, señaló.

Envió un claro mensaje a la clase política y militancia de su partido, de que es una mujer de palabra, que se faja los pantalones y no conoce de límites cuando de defender a su gente se trata.

“Quiero que estén seguros que soy una mujer de palabra, para mí es muy valioso eso, que toco las puertas donde las tengo que tocar para ayudar y tumbo las puertas donde sea necesario para que nos escuchen”, advirtió tras asegurar que está lista para recorrer todo Tamaulipas para solicitar su apoyo a los priistas.

Por su parte, Alejandro Guevara Cobos reconoció la fuerza de los priistas de esta frontera, por su trabajo y el empeño que ponen en cada elección, como lo demostraron al llevar al triunfo a Chuchín de la Garza como presidente municipal.

“Estoy seguro que vamos convencer y vencer, vamos a demostrar minuto a minuto, día a día y hora a hora por qué una gran mujer, llena de principios y de valores como los es Yahleel y su servidor con su apoyo vamos a ganar”, señaló.

Ambos precandidatos, dijeron estar convenidos que con José Antonio Meade Kuribreña, se tiene al mejor candidato a la Presidencia de la República, al más preparado, al que tiene la visión de futuro para transformar a México.

Como parte de su agenda, este domingo 4 de febrero, los aspirantes al Senado de la República, visitarán a la militancia priista de los municipios de Río Bravo y Valle Hermoso, para continuar posteriormente su recorrido por toda la geografía tamaulipeca.