Se suma IETAM para difundir Convocatoria para la Promoción del Voto

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El Instituto Electoral de Tamaulipas a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación invita a todas las organizaciones ciudadanas a sumarse a la Convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral para conformar una red nacional y colaborar en la promoción del voto y la participación ciudadana durante el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

La convocatoria emitida por el INE a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), está dirigida a todas las organizaciones ciudadanas mexicanas sin vínculos con partidos políticos, aspirantes, precandidatos (as) o candidatos (as) de partido o candidatos (as) independientes y que estén interesados (as) en promover imparcialmente el ejercicio del voto libre y razonado de las y los ciudadanos en el proceso electoral concurrente.

El periodo para solicitar el registro de las organizaciones ciudadanas interesadas tiene como fecha límite hasta el viernes 16 de marzo de 2018. Dicha petición debe hacerse vía correo electrónico a la dirección: vinculaciondeceyec@ine.mx, los formatos pueden descargarse del portal del INE (www.ine.mx) que se encuentra publicado en la sección de cultura cívica.

De igual forma, las y los interesados necesariamente deberán acreditar ser una organización ciudadana legalmente constituida, con presencia pública nacional o local. Para tal efecto, junto con la solicitud de registro deberán enviar copia electrónica de alguno de los siguientes documentos:

-Estatutos de la Organización.

-Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI).

-Cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyente.

-Acta Constitutiva o notarial que dé cuenta de su conformación.

Aunado a lo anterior, las organizaciones ciudadanas deberán tener su domicilio en la República Mexicana y enviar comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses de antigüedad) y, remitir la declaración de aceptación de las disposiciones establecidas en la convocatoria, adjunta a la solicitud de registro y al documento de acreditación como organización ciudadana legalmente constituida.

Las organizaciones acreditadas serán dadas a conocer de manera pública en el portal del INE a más tardar el día 30 de marzo de 2018. Para mayor información escribir al correo: vinculaciondeceyec@ine.mx, o llamar al número 56 28 42 00 en la Ciudad de México a la IP 343195, 343192, 343171 y 343170 o visitar directamente el portal del INE.