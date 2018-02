Se cae el aumento a la tarifa de transporte urbano

Por Alfredo Guevara

CIudad Victoria.- La eventual posibilidad de que se autorice un incremento a la tarifa del transporte público, como lo han planteado en más de una ocasión concesionarios dedicados a esta actividad, producto del aumento a los insumos para la prestación del servicio a la población, se vino abajo.

Y es que, según el Subsecretario del Transporte en el Gobierno del Estado Heriberto Morado Cisneros, si bien no se ha dado la orden de no autorizar un aumento al costo del pasaje, lo que se está buscando es apoyar a los prestadores del servicio con otra serie de acciones que amortigüen los gastos.

Entre el apoyo que se está brindando a los concesionarios, citó el descuento del 50 por ciento que se les está ofreciendo en las Oficinas Fiscales en todo lo que implica trámites, entre éstos, en la designación de beneficiarios, cambio de características de las unidades, de modalidad y otros.

“Lo que estamos haciendo es apoyarlos con una serie de descuentos, cuya recaudación hacia las arcas del Gobierno disminuirá en un 50 por ciento de lo que en un principio estaba contemplado, es un buen respaldo que le permitirá a los concesionarios actualizar su situación, además de otros mecanismos para la adquisición de unidades que se encuentren dentro del marco legal”, sostuvo.

Admitió que entre los concesionarios existe inquietud, toda vez que a lo largo de los últimos meses se ha estado incrementando el precio de los combustibles, en otras palabras, gasolina, diésel, gas LP e insumos que se requieren para la prestación del servicio.

Sin embargo, dejó en claro que hasta ahora no se ha emitido autorización alguna para modificar la tarifa de transporte público, en tanto se implementan acciones que le permitan a los concesionarios actualizar su situación, caso concreto del subsidio del 50 por ciento en trámites ante la Oficina Fiscal.

No descartó la posibilidad de que más adelante se autorice un posible incremento al costo del pasaje, por considerar que hasta ahora no se ha dado la orden de no autorizar.

Actualmente, dejó en claro que no se analiza esa opción, en tanto que se buscan otras en apoyo a los prestadores del servicio