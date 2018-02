Yahleel y Alejandro se reúnen con priistas de San Fernando

Redacción InfoNorte

San Fernando.- Contagiados por la vitalidad, alegría y juventud de los precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al senado de la República, Yahleel Abdalá Carmona y Alejandro Guevara Cobos, la militancia de los municipios de Jiménez, Cruillas y San Fernando, les refrendaron su respaldo total.

En un diálogo abierto, franco y sincero, la estructura tricolor reconoció que a pesar de la juventud de sus precandidatos son los que tienen mayor experiencia y capacidad para legislar, por lo que comprometieron todo el apoyo para que la fórmula que encabezan, llegue más fortalecida a la convención estatal de delegados a celebrarse el próximo 16 de febrero.

Estos encuentros fueron arropados por priistas de gran trayectoria, como ex alcaldes, líderes de los comités municipales del partido, de los sectores y organizaciones, además de la presencia de los precandidatos a la diputación federal por el distrito 06, Florentino Sáenz Cobos y del distrito 03, Copitzy Yesenia Hernández García.

Yahleel Abdala Carmona aseguró que los políticos deben tener una vocación y don de servicio, por lo que aseguró, que ella, al igual que Alejandro Guevara Cobos, son personas transparentes, honestas, con las manos limpias y que lo único que los mueve, es el poder servir a los demás.

“Soy una mujer preparada, entrona, no me rajo, me fajo bien los pantalones cuando se trata de defender a mi gente, ese es uno de mis principales compromisos en cada uno de los cargos que he desempeñado, vamos a echarle ganas porque este proyecto es para que a todos nos vaya bien”, dijo.

Agregó que está consciente que se tiene que regresar a las bases a escuchar a la gente, porque lo correcto es escuchar a los ciudadanos y responderles, por lo que reiteró que el trabajo de la estructura será fundamental.

“No hay ningún partido que tenga gente más entregada que la que está en el PRI, los más importante son ustedes, por eso estoy confiada que estamos en las mejores manos, le vamos a poner mucha pasión, mucho amor y vamos a sacar las cosas adelante”, expresó Abdala Carmona.

Por su parte, Alejandro Guevara Cobos aseguró que tanto Yahleel como él, son personas que vienen desde abajo y que tienen los pies bien puestos en la tierra, que saben de todos los problemas que vive hoy la gente en Tamaulipas, por lo que aseguró que le va a entrar a todos los temas con la fuerza y la seguridad que lo caracteriza para lograr las cosas.

Durante su visita al municipio de Jiménez, Guevara Cobos manifestó conocer muy bien esta región, por lo que hizo un reconocimiento a los priistas que siempre están listos para dar la cara por el partido, por lo que les pidió el apoyo para quienes habrán de ser próximamente sus candidatos, encabezados por José Antonio Meade, ahora precandidato a la república de México.

“Quiero decirles con mucha enjundia, que yo soy de casa y sé perfectamente el cariño que aquí he tenido y aquí dejo sembrado, tengo muchísimos amigos y muchísimas amigas, por eso hoy una vez más les pedimos su apoyo”, puntualizó.

Los precandidatos del PRI al senado de la república, continúan este jueves con su recorrido por los 43 municipios de Tamaulipas. Visitarán el altiplano tamaulipeco iniciando por el pueblo Mágico de Tula, Palmillas, Jaumave y para cerrar agenda en la capital del estado, Ciudad Victoria.