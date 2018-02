El Contención ¿Las últimas rayas de rayas?

Daniel Vázquez

Diez, es el número de puntos que tiene Correcaminos cuando ya sólo quedan cinco jornadas, y parece que adentro del equipo todo está hecho pedazos.

El sábado pasado, Ricardo Rayas sorprendió con sus declaraciones tras la derrota ante Celaya, donde dio con todo a sus jugadores, y si bien, ya lo había hecho, ahora creo que fue la vez que más claro fue y que dijo fuertes declaraciones.

Falta de compromiso, es lo que nota Rayas en sus jugadores… ¿alguien ha visto a uno de los capitanes del Corre en alguna de las mueblerías de la ciudad?, porque creo que le están por poner la cama, eh, el que entendió, entendió.

Bien dicen por ahí, que él no es el que va a patear la pelota y que no cobra los tiros libres o no se le va una marca, pero ojo, él es quien pone al once inicial, escoge las tácticas, los cambios, el estilo y lo más importante, él es el que debe mantener buen grupo, que todos estén a gusto, para que así, den el cien en el campo y no pasen este tipo de cosas.

No es cosa sencilla, pero también es su responsabilidad. Hasta en el fútbol amateur o de formación, se debe tener un toque de humanidad, de carisma, deben tener un ‘psicólogo’ interno los entrenadores y otras cosas que influyan en lo mental de los jugadores; esto es como una empresa, si tienes a los empleados felices, el rendimiento será bueno, sino todo será un desastre y el duelo termina por despedir a todos.

Desde hace aproximadamente cuatro jornadas, jugadores que juegan principalmente en la Copa Mx, se mostraban -creo que aún- molestos, pues consideraban que tenían un buen rendimiento, pero por más que lo hacían bien, no recibían una oportunidad en el Ascenso Mx.

Varios jugadores son los que ya no están felices en Correcaminos, y solo buscan hacer tiempo para irse en el próximo mercado. Pero todo es por la relación que tienen con el cuerpo técnico más en específico con Rayas, que se muere con la suya y tiene a muchos, ‘olvidados’.

Esto ya se veía venir. Y veremos cómo finaliza, aquí parece ser el inicio del fin. Pues muchos hasta dicen que con sus declaraciones, Rayas ya se está despidiendo con su “esté quien esté, deben (jugadores) sacar esto adelante”.

Ya veremos, esta semana es crucial, se viene la última fecha de Copa Mx ante Rayados y el viernes, tendrá un partido vital ante San Luis que viene a la alza con la llegada de Alfonso Sosa, cuidado que si pierden, podrían caer hasta el fondo de la tabla general, aguas.