Desconocía Iglesia fin de video de Niña Bien

Agencias

Édgar Vega Castañares, responsable de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, en donde se grabó el video titulado “La niña bien” invita a votar por “ya sabes quién”, dio a conocer que él no dio permiso para realizar la producción sino los mayordomos, quienes recibieron 15 mil pesos a cambio.

A través de un comunicado publicado en la página de la Arquidiócesis de México se precisó que el video fue realizado el jueves 1 de marzo; los mayordomos aseguraron que no se usó equipo pesado de grabación, “sólo una cámara pequeña y dos luces”, y que no escucharon música dentro del templo.

“El permiso para hacer la grabación del video lo otorgó la mayordomía, y recibió a cambio 15 mil pesos. Las personas que filmaron no presentaron credenciales ni como productora, partido o estudiantes”, detallaron.

En el aspecto religioso, Vega Castañares explicó que a principios de enero, los mayordomos le pidieron permiso para filmar una escena de boda: “En el mes de enero, los mayordomos me informaron que un grupo de personas se habían acercado a pedir permiso con ese fin. Les pedí que pusieran la propuesta por escrito para revisarla y, en su caso, aprobarla, pero éstos ya no me reportaron absolutamente nada”.

El 18 de marzo, el sacerdote fue notificado de que la producción audiovisual fue grabada en la capilla de San Sebastián, la cual está adscrita a la capilla de San Sebastián de Xoco, “el video ya estaba circulando en redes sociales”.

En éste se aprecia a Almudena Ortiz Monasterio, quien se hace llamar Niña Bien, bailando y cantando: “Aunque sea una niña bien, voy a votar por ya sabes quién”, en tono de reggaetón.

Durante el video un sacerdote le canta a la joven “el voto es como tu virginidad, no se lo des a quien defiende la impunidad”.

Con base en el testimonio de los mayordomos, Édgar Vera detalla que la grabación se realizó de 7:00 a 19:00 horas. Durante la primera parte de la filmación estuvo la mayordomía en la sacristía para observar la producción y no se percataron de ninguna escena de baile.

De 15:00 a 17:00 horas el equipo de grabación pidió que se desalojara el templo religioso: “Es posible que haya sido en ese momento cuando se grabaron las escenas de baile. Los ornamentos y los vasos sagrados los traían ellos, no se utilizaron los de la parroquia”, concluyó el clérigo.