Vamos a recuperar las áreas verdes: Elly Filizola

Redacción InfoNorte

Los servicios públicos no sólo significa contar con programas efectivos para temas cómo el agua, el drenaje, la pavimentación o la recolección de basura, si no también, significa contar con espacios públicos de calidad, como las plazas y áreas verdes, en donde los niños y jóvenes puedan salir a jugar de manera segura, señaló Elly Filizola candidata del PRI por el Distrito 14.

La aspirante a la diputación local dijo, que las familias victorenses se merecen contar con áreas verdes limpias y seguras, dónde se pueda fomentar la recreación, el deporte y la convivencia social de una forma sana.

Indicó que uno de sus cuatro ejes de campaña, es precisamente el de servicios públicos. Por lo que una vez que sea diputada local, gestionará recursos que se destinarán específicamente para recuperar los espacios públicos como las plazas y las áreas verdes.

“Mi compromiso es que se asigne un presupuesto para las áreas verdes de cada colonia, para que con la participación ciudadana, las recuperemos y salgan del abandono en el que están”, precisó.

Destacó que para este tipo de programas trabajará de la mano con el Gobierno Municipal, pero sobre todo con la gente, ya que también fomentará la participación ciudadana, para que sean los victorenses los que decidan en que obras prioritarias se debe destinar los recursos en sus colonias.

Reiteró que no es una política más que promete y no cumple y que con su trabajo recuperará la confianza de la gente. “Quiero recuperar la esperanza perdida; la credibilidad que se ha desvanecido por la falta de palabra y compromiso de los políticos; quiero recuperar Victoria, mi distrito; y no lo quiero hacer sola; lo quiero hacer contigo”, puntualizó.

La mañana de este jueves, Elly Filizola recorrió las calles de la colonia Mainero junto a su compañero de fórmula para la diputación federal por el Distrito V, Enrique Cárdenas del Avellano. Por la tarde participó en una caminata en la colonia Mariano Matamoros con Alejandro Montoya candidato priista a la alcaldía de Victoria.