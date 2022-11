Checo Pérez explota contra Red Bull y Verstappen

AGENCIAS

Molesto, muy molesto, explosivo y crítico. Esa fue la reacción de Checo Pérez luego del mal fin de semana que vivió el piloto tapatío en el Gran Premio de Brasil, que fue dominado por Mercedes.

El de Guadalajara perdió una posición al final de la carrera este domingo ante Max Verstappen y al final el neerlandés no se la regresó, lo que causó enojo en el mexicano, quien terminó séptimo en Interlagos.

Y sí, lo dejó ver en sus palabras al final de la carrera en Interlagos.

“Estoy muy sorprendido, no sé que pasó (cuando no le devolvió Max la posición) después de todo lo que he hecho por él, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo con el rostro molesto el volante 11 de Red Bull.

Y en el radio al final de la competencia también dejó ver su frustración: “Dejó ver quién es realmente”, haciendo referencia a que Max no le permitió sumar más unidades al no dejarlo pasar.

Pérez pelea por el subcampeonato contra Charles Leclerc de Ferrari, objetivo de la escudería austriaca, por lo que causó más extrañeza en el tapatío en la decisión.

Sobre lo que pasó en la carrera, esto agregó Sergio: “Una lástima, todo nos cambió con el Safety Car, con los medios (neumáticos) no tenía agarre, se nos complicó estar en el podio”.