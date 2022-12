De verdad estimo mucho a Porfirio Muñoz Ledo, por eso me puede decir Hitler o Stalin: AMLO

AGENCIAS

A pesar de que Porfirio Muñoz Ledo ha hecho diversos comentarios como que Morena es una “mafia” dirigida por “un hombre autoritario”, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que al expresidente de la Cámara de Diputados aún le tiene respeto.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador habló de su proceso de desafuero y contó una anécdota, cuando era presidente del PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo sobre la elección de candidatos en el año 2000, para la Presidencia y la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Ni por aquí imaginaba que unos meses después iba a ser yo el candidato a jefe de Gobierno”, dijo.

“Había pasado la elección del 2000 y se da una ruptura en el PRD porque querían la candidatura a la presidencia, la buscaban y tenían derecho, el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo; entonces, en las encuestas estaba mejor posicionado el ingeniero Cárdenas (…) Hasta me tocó hablar con el licenciado Muñoz Ledo para convencerlo de que él podía ser candidato a jefe de Gobierno y que si se iba en pareja, en unidad, el ingeniero Cárdenas para la Presidencia y Porfirio a jefe de Gobierno, podíamos ganar (….).

“Me acuerdo que desayunamos porque buscaba yo la unidad (…) Entonces estaba yo convenciendo al licenciado Muñoz Ledo, entonces me dice: ‘mira, yo ya he participado en todo, he sido candidato pues en todo, he tenido todos los cargos y lo único que me falta es ser candidato a la presidencia y quiero porque me siento con capacidad, entonces quiero ser candidato’.

“Entonces como se elige en el PRD al ingeniero Cárdenas, el licenciado Muñoz Ledo se va de candidato, como era su intención, creo que por el PARM, por otro partido (…)”, contó López Obrador.

Mencionó López Obrador que “cuando se viene la ola azul” con Vicente Fox como candidato presidencial, Muñoz Ledo declinó y se sumó al exmandatario del PAN.

“Gana Fox y creo que le ofrecen ser embajador o representa a México en el extranjero, y luego como es un hombre de nervio y de prestigio, termina por no gustarle y me viene a ver, yo era jefe de Gobierno, y me dice: ‘yo quiero ayudar’. Ah, pues muy bien licenciado, venga y me ayudaba creo como asesor, pero no se sabía, pero sí teníamos relación, porque yo lo estimo mucho, como estimo muchísimo al ingeniero Cárdenas y por eso me puede decir que soy Hitler o Stalin, de verdad, de verdad lo estimo, los estimo. Al ingeniero Cárdenas lo respeto mucho”, expresó López Obrador.

“Estamos hablando de la sabiduría popular, del por qué no se debe menospreciar al pueblo (…)”, dijo el Presidente.

Comentó que cuando fue “rescatado por el pueblo” ante el desafuero, en una marcha él llevaba un dolor de pierna y tenía que hablar en el Zócalo, pero para hacer tiempo pidió a Martí Batres que le diera la palabra a Muñoz Ledo.

“Entonces le digo a Martí: ‘anuncia que va a hablar el licenciado Muñoz Ledo’. La gente se había quedado con lo de la elección, entonces cuando lo anuncian, una rechifla generalizada porque se había pasado al PAN, se había adherido a Fox”, contó López Obrador.

“Pero yo ni siquiera lo percibí, nunca imaginé, porque si no pues no le digo, lo le hubiese yo dicho, la gente no olvida. Esto es una lección para que no se menosprecie al pueblo”, declaró.