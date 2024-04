Marco Antonio Vázquez Villanueva

El besucón…

La política suele convertir en corderitos a los hombres y mujeres que lejos de los reflectores se les conoce de ambiciosos, los vuelve “buenos”, los hace soltar dinero a diestra y siniestra, vaya, hasta les cambia la actitud hacía el pueblo.

Tan es así que hemos visto a juniors y riquillos darles besos y abrazos a personas cuyo sudor y olor no son nada agradables para ellos, fotografiarse con una sonrisa de oreja a oreja con personas a las que repugnan por su condición de pobres, eso lo odian tanto qué, por lo menos a un par de ellos, los vimos hace algunos años, luego de ese proceso de saludos, abrazos y besos, someterse a una limpieza con gel antibacterial y alcohol, aunque en las fotos y promos eran pura sonrisa.

Un hecho es que la gran mayoría de los políticos no tienen más ideología que sus cuentas bancarias o el sonar de la caja registradora, para ellos un partido es útil mientras los pone en espacios de poder o les permite ser proveedores a gran escala de entes públicos o privados.

¿Ejemplos?, los hay por montones, existen políticos que empezaron en el PRI, luego fueron casi todo con el PAN y ahora por lo cruel de la vida están pintados de ambos colores.

Igual hay personajes que fueron del PRI, luego del PAN y hasta llegaron a ser alcaldes representando otra vez los colores del PRI algo manchaditos de verde.

Acertó, también es ilustrativo lo que pasó con Morena que está recibiendo a toda clase de políticos en sus filas, desde los que pueden darle mucho al país hasta farsantes que no pasan de ser viles raterillos que presumen en su haber ser exalcaldes, ex muchas cosas, aunque en estos tiempos no ganarían ni una elección de presidente de colonia o representantes de la cuadra porque sus vecinos los conocen y no les confiarían ni un peso de su cartera.

Le decía, para los políticos que andan en campaña no es un sacrificio el deshacerse de dinero si calculan que en poco tiempo lo pueden recuperar o, peor aún, se trata de un dinero que ni siquiera merecen, que no les pertenece por derecho en algunos casos.

Obvio, lo dicho no es para desalentarlo de participar en la contienda electoral, al contrario, es para llevarlo a buscar las mejores opciones en la misma, comprender que solo nuestra participación podrá sacar adelante al país, a nuestro Tamaulipas, al pueblo de cada uno de nosotros.

Se topará, sin duda, con mucho besucón y besuconas en la calle, le brindarán abrazos, le ofrecerán lo que saben quiere usted escuchar, es aquí donde tenemos que estar muy atentos, siempre para evitar caer en las garras de políticos farsantes…

TIENE TAMAULIPAS UNA DE LAS CINCO CIUDADES MÁS SEGURAS DE MEXICO: INEGI… Tampico, Tamaulipas resultó ser una de las cinco ciudades más seguras del país de acuerdo con la percepción de sus habitantes.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, reveló que en esa ciudad el 23 por ciento de sus pobladores se sienten inseguros, lo que contrasta con ciudades como Fresnillo, Zacatecas, donde 96 por ciento de sus habitantes dicen no sentirse seguros o tener miedo de sufrir un acto de violencia en sus calles.

Al respecto, el vocero de seguridad en Tamaulipas, Jorge Cuéllar, afirmó que esta encuesta ya refleja datos y acciones del 2023 y 2024, lo que habla del buen trabajo del gobierno estatal y el nacional que son los que hacen las labores de seguridad en todo el Estado.

Otras ciudades de Tamaulipas también mostraron números a la baja en cuanto a percepción de inseguridad, sin embargo, sus números no son tan buenos como para aparecer entre este selecto grupo de ciudades con buena fama.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com