Marco Antonio Vázquez Villanueva

Hay mucha tarea…

Nadie llega hasta lo alto de una escalera sino libra de uno por uno sus peldaños, por eso resulta increíble que muchos candidatos en sus propuestas afirmen acabarán los problemas de inseguridad, agua, empleos, etcétera y que todavía existan ilusos que les crean.

Me explicó, los problemas en realidad son bastante complejos en México, el desempleo es uno de esos peldaños que todavía no se pueden superar por las políticas tan pobres que se han aplicado en la materia durante toda la historia en México.

De ahí nos vamos a la irregularidad en la que operan muchos comercios, a la piratería, otro obstáculo que a lo largo de muchos años ha sido insuperable.

Después, tendríamos que pensar en el problema de los salarios, la gente si bien ha obtenido aumentos sin precedentes en este sexenio, también hay que decir que el sueldo de un obrero (y muchas veces también de un profesionista), aún no alcanza para cubrir las necesidades mínimas de una familia, mucho menos para pensar en la diversión como el cine, una comida en un restaurante, en pocas palabras, no es suficiente para las reuniones de esas que fomentan los lazos familiares y los valores.

Que sigue de estos primeros pasos, la educación por supuesto y la salud, acceder a escuelas de calidad que garantice a un niño que al realizar estudios para adquirir una profesión tendrá amplias expectativas de desarrollo y a la par de ello que durante toda su trayectoria será atendido en hospitales de calidad.

Eso es lo básico en una sociedad, con buenos empleos, el eliminar la corrupción y buenos salarios, se puede pensar que una familia tendrá tiempo y podrá elegir la escuela de sus hijos, podrá atenderlos en sus necesidades, pasar uno, dos o tres días con ellos en vacaciones y encaminarlos hasta que terminen una profesión que les dé un buen empleo que casi automáticamente los convertirá en útiles para el país, para la sociedad y para su familia.

Sin embargo, muchos de esos peldaños parecen insuperables y otros están rotos, nadie puso atención por muchos años porque les parece poca cosa, consideran que los pobres solo se hacen daño a sí mismos, se les olvida que la necesidad, el hambre o un hijo enfermo, pueden llevar a una persona a realizar cualquier cosa, cualquiera.

Resolver los problemas antes descritos quizá significaría mucho para disminuir la inseguridad en México, parece imposible, pero es cuestión de que todos los políticos se pongan la camiseta, igual que los ciudadanos adquiramos un poco de conciencia social y nos enteremos que la pobreza nos hace daño a todos, porque un pobre en su desesperación seguramente buscará la forma de sobrevivir como sea.

Vendría para nosotros también la imperiosa necesidad de perfeccionar la democracia, hacer que los partidos políticos se pongan a la altura de este país y obligarlos a proponer los mejores candidatos, luego que la ciudadanía presione a los políticos hasta llevarlos a ser decentes o por lo menos sin vicios.

Ahora, todavía más complicado, es descubrir que problema de los enumerados se debe resolver primero, a quien atendemos primero, si a los pobres que no tienen ni para comer y que en México suman alrededor de 70 millones o nos enfocamos en los políticos nefastos que han provocado esa pobreza y los demás problemas y la decisión no resulta fácil, porque nada cambiará de la noche a la mañana, ambos son procesos largos y ambos son problemas de vida o muerte para México.

En suma, lo urgente es ver a los políticos en campaña, intentar cambiarles la conciencia para que busquen resolver este desorden, y no, nada de ello cambiará sino se hace un proyecto integral, el cual parece que no existe o nadie de los que andan pidiendo el voto en la calle lo ha mostrado, exacto, hay mucha tarea para los candidatos, mucho trabajo como para que sigan perdiendo el tiempo en cosas sin importancia como prometer grandes bailes como sucede en muchos municipios donde parece es para todo lo que les ha alcanzado…

LLAMA UAT A LA SOCIEDAD A PARTICIPAR EN COLECTA DEL DÍA DEL NIÑO… Bajo el lema “Con cada donación transformamos una sonrisa”, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lleva a cabo la Colecta Universitaria de Juguetes 2024, que ha sumado, en un gesto de solidaridad y compromiso social, la entusiasta participación de la comunidad estudiantil, docente y laboral de esta casa de estudios en la noble causa de brindar alegría a los pequeñitos más necesitados, en el marco de la próxima celebración del Día del Niño y la Niña.

En el vestíbulo del Teatro Juárez de esta capital, la Sra. Isolda Rendón de Anaya, presidenta del voluntariado universitario Familia UAT, encabezó la recepción de juguetes que, como parte de esta colecta, aportan las diversas dependencias académicas y administrativas, así como sindicatos de la Universidad.

Esta emotiva entrega marcó el punto clave de una campaña de recolección que inició el 19 de marzo mediante la convocatoria emitida por la Secretaría de Gestión Social a través de la Dirección de Humanismo Social, destacándose la iniciativa del rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado en el sentido de sumar el esfuerzo de la comunidad universitaria para contribuir con las nobles causas en beneficio de quienes más lo necesitan.

Es así como este 22 y 23 de abril se programó la entrega simbólica de juguetes de parte de las diferentes dependencias del centro del estado, que, al igual que todas las sedes de la UAT, promueven la participación de universitarios y sociedad en general en esta colecta.

Durante la entrega simbólica de los juguetes, la Sra. Isolda Rendón de Anaya estuvo acompañada por personal de las áreas encargadas de coordinar esta campaña, en la que se reconoce ampliamente la participación entusiasta de la comunidad universitaria y se destaca el impacto positivo que cada donación tiene en la vida de las niñas y niños menos favorecidos de Tamaulipas, demostrando los valores de solidaridad y responsabilidad social distintivos de la máxima casa de estudios del estado.

La convocatoria para la donación de juguetes seguirá abierta hasta el 25 de abril, con puntos de recepción ubicados en la Dirección de Humanismo Social de la Secretaría de Gestión Escolar UAT en Ciudad Victoria. Se hace un llamado a toda la comunidad universitaria y sociedad en general a seguir contribuyendo con esta noble causa, donando juguetes nuevos, no bélicos y sin pilas, en favor de quienes menos tienen.

COLOQUE EN el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com