Tinta Negra

Alfredo Guevara – Cuál es la prisa

A menos que sea por estrategia, para que los partidos políticos no tengan tiempo para el análisis e incluso, no estar en condiciones de proponer para hacer algunas adiciones a los proyectos de Acuerdo, pudiera justificarse las sesiones extraordinarias, a las que ha convocado el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. De entrada, la hora en que generalmente sesiona el órgano electoral, 16:00, 18:00 y hasta las 19:00 horas, evidencia una falta de planeación por parte de la Secretaría Ejecutiva a cargo de EDGAR IVAN ARROYO VILLARREAL. Pudiera decirse, que no existe ni siquiera uniformidad en el horario para la sesión del Consejo General del IETAM, posiblemente porque el reglamento no establece una hora en lo específico y, a sabiendas de que en año de elección, todos los días y horas son hábiles, de ahí que posiblemente por ello, sean en la mañana, medio día, tarde o noche. El ordenamiento electoral establece que para las sesiones ordinarias se debe convocar con 48 horas de anticipación a quienes representan a los diferentes partidos políticos y de 24 para las consideradas como extraordinarias. Concretamente de la sesión de este miércoles, la 16, considerada como extraordinaria, habrá que decir que el término sale sobrando, por la serie de asuntos sin importancia que se trataron y que no eran considerados como aquellos expedientes de urgente resolución. Por eso decimos que, a menos que sea por estrategia política, se justifica, porque el área jurídica de cada partido político no tendrá el tiempo como para analizar y en su caso proponer modificaciones al proyecto de acuerdo. De hecho se corre el riesgo, de que los representantes políticos se inconformen ante el Tribunal Electoral por lo apresurado, dando lugar, a que la instancia jurisdiccional les ordene modificar el acuerdo, como ha sido característica en las últimas sentencias. Pareciera que es lo que se busca. Este miércoles se llevó al pleno los lineamientos por los que se establecen los criterios aplicables para garantizar el principio de paridad de género en el registro de las candidaturas en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019. Es decir, los consejeros se están excediendo o extralimitando en sus atribuciones. Todavía no entramos al 2018 y ya están aprobando lo del año siguiente, es decir, ¿Del 2019? Ahora bien, del segundo acuerdo, por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus simpatizantes para este año, habrá que decir que el Instituto Nacional Electoral lo emitió el día ocho se septiembre. Hacemos la observación, porque todavía no termina el 2017 y ya están validando acuerdos por los próximos dos años, quizá sin tomar en cuenta que en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, entre éstas, posibles modificaciones a la Ley Electoral en Tamaulipas. Sin embargo, representantes de partidos políticos como SAMUEL CERVANTES de Acción Nacional, ni por enterado se dio de lo que los consejeros aprobaron. Incluso, ni de Movimiento Ciudadano LUIS ALBERTO TOVAR que hasta felicitó a los consejeros del Ietam por aprobar los lineamientos por los que se establecen los criterios para garantizar el principio de paridad de género en el registro de las candidaturas, cuando quien realmente lo hizo, fue el INE. En otras palabras, un mes después se llevó al pleno del Ietam y en una sesión extraordinaria que insistimos, pudo haber sido en una ordinaria. Guste o no, los horarios en que sesiona el Consejo General, sobre todo por la tarde, no son del agrado de muchos y más, cuando los asuntos a tratar no son con carácter de extraordinario o poco relevantes e incluso, que no requieren de una aprobación urgente, por aquello de la movilización de consejeros, representantes de partidos políticos y quienes representan a medios de comunicación, porque en escasos minutos, ya vienen de regreso. Aunque las comparaciones nunca son buenas, habrá que reconocer que mientras estuvo al frente del Instituto Electoral de Tamaulipas JORGE LUIS NAVARRO CANTÚ, no se daban estas situaciones, no obstante a lo difícil que fue trabajar en la contienda de 2010. Incluso, hasta se le extraña a quien fuera presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral ARTURO DE LEÓN LOREDO, quien en más de una ocasión, impuso orden en el horario para sesionar como con cada uno de los representantes de partidos políticos, aun cuando le tocó lidiar con personajes experimentados en el tema electoral y por consecuencia jurisdiccional, como ARMANDO CHARLES LUMBRERAS, ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ, entre otros. En fin

