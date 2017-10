Dara de baja PRI a consejeros que no tienen interés

Por Alfredo Guevara

A los priístas que siendo parte del Consejo Político Estatal no traen el mismo interés de antes por participar, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) los dará de baja de este organismo para incorporar a los que nunca han sido, tienen experiencia y sean representativos de la militancia.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI Sergio Guajardo Maldonado, admitió que de los 94 que recién se incorporaron a este organismo, no todos estuvieron en condiciones de acudir a la última sesión ordinaria, toda vez que algunos de ellos traían compromisos con anterioridad.

Algunos de los 94 que no acudieron a la primera sesión de Consejo son Jorge Guadalupe López Tijerina, Alfonso Sánchez Garza, Héctor Canales, Rosa María Alvarado Monroy, Amira Gómez Tueme, Roberto Hernández Báez, Rosa María Muela, Álvaro Villanueva Perales, César García Coronado, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, Homero García de la Llata y varios más.

“Parte de esta renovación no es una inclusión adicional a lo que ya se tenía, esta etapa para incluir al grupo de 94 son sustituyendo a compañeros que no han venido, finalmente el Consejo Político anterior era por demás de interés de los consejeros, aquellos que acudió a votar en la elección de presidente del Partido es parte de lo que se sustituyó” señaló.

Y es que, si bien el anterior Consejo estatal conformado por un promedio de 576, de los 582 que ahora lo conforman solamente acudieron 319 en la última sesión extraordinaria, es decir, poco más del 50 por ciento de sus integrantes.

Guajardo Maldonado destacó que la integración del Consejo Político Estatal está regionalizada por la inclusión de priístas de la mayor parte de los municipios del Estado y no centralizado en la Capital, como en un principio se pensó.

Estableció que la conformación de este organismo no pertenece a un grupo político en lo particular y que contrario a ello, tienen alguna relación con ex gobernadores como Manuel Cavazos Lerma, Tomas Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú.

Adelantó que la reestructuración de este organismo será permanente, depurando a los que no muestren interés en los trabajos del Partido e incorporando a quienes por años no han tenido esa figura en el Partido.