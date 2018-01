Con ese cinismo, soberbia y la ambición que caracteriza a los políticos muchos de ellos en Tamaulipas empiezan a abrirse de capa con respecto a lo que pretenden ser los próximos tres años o, por lo menos, hasta que tengan la oportunidad de brincar “a algo mejor”.

Alcaldes que nomás porque no tienen vergüenza ni llenadera ya dijeron que desean reelegirse, funcionarios de todos los niveles que aspiran a ser Diputados federales, Senadores o ya de perdida presidentes municipales igual están despidiéndose de sus cargos, Diputados locales que quieren ser Senadores o Alcaldes están en lo mismo y lo triste, para los tamaulipecos, es que muy pocos de ellos presentan trabajo serio, resultados en sus encomiendas actuales o pasadas, proyectos que le garanticen a su gente que van en busca del poder políticos pretendiendo el bien común y no el de su cartera.

Claro que algunos de ellos quieren reelegirse u otro puesto pensando en la gente, si los hay, vemos los que han trabajado en estos dos últimos años y por tanto merecen la oportunidad pero, le aclaro, son los menos y ni se requiere recomendarlos porque no andan de payasos exhibiendo sonrisas fingidas o que se acuerdan mucho de los amigos de prepa o secundaria o, cuando menos, de las seccionales que les tienen donde están.

Lo que no saben los malos políticos, los que solo piensan en el poder o cumplirse caprichos, es que la gente hoy sabe del arma que tiene en sus manos, que su credencial de electoral se convierte en invaluable porque le representa el futuro de los suyos, una mejor vida.

Claro, muchos de los que andan enloquecidos si no reparan en la libertad que ha adquirido el votante en los últimos años menos tienen el sentido común para entender que el poder y querer no es igual, poder es ganar, querer es soñar que lo van a lograr aunque sus pensamientos no tengan más sustento que los deseos enfermos de presupuesto.

Ojalá, en el proceso que ya comienza, los ciudadanos empecemos a creer que en realidad estamos empoderados y con ello tomemos la responsabilidad de investigar pasado y presente de los aspirantes a los cargos de elección.

Tomar una decisión es sencillo, con los alcaldes que pretenden reelegirse basta ver su chamba, cuánto han cumplido de lo que prometieron en las anteriores campñas, hasta donde ha llegado su compromiso con quienes los apoyaron, si supieron o no valorar al pueblo y le dieron o intentaron darle lo que de ellos esperaba.

Es lo mismo con quienes han sido o son funcionarios de municipios, gobierno estatal o federal, revisar cuanto han hecho por su pueblo, si han robado o traicionado a su partido o a su gente, en resumen, si el pasado que tienen los hace confiables como para votar por ellos.

Le insisto, en las boletas de la elección de julio de este 2018 van a sobrar panzas aventureras, ambiciosos, políticos cínicos, sinvergüenzas que no tienen llenadera, con ellos habrá otros que quieren el voto para servirle o por lo menos para intentar hacerlo, ya sabe a quién tenemos que privilegiar.

De todo lo más importante, para dejar antecedentes, es tomar la decisión que al pueblo convenga y mostrarle a los malos políticos que el poder y el querer no es igual, el poder es del pueblo y el querer son sueños que solo podrán hacerse realidad en la medida que estos sean sustentados en trabajo y resultados qué, sobra decirlo, muchos de ellos y ellas no tienen en su pasado por lo que no pueden presumirlos.

En otras cosas… El Sistema DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, hizo entrega del Premio de Antigüedad y Medalla al Mérito a 26 servidores públicos de este organismo que cumplieron 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio en las diferentes áreas administrativas y centros de este organismo de asistencia social, donde diariamente desempeñan su labores a favor de la población que más lo necesita.

Este evento se realizó en el marco de la celebración del 50 aniversario de la promulgación del Estatuto Jurídico actualmente Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, y tiene como fin reconocer el trabajo de los servidores públicos en beneficio de las familias Tamaulipeca

@CENADeNegros1 le agradecerá un Me Gusta en su fanpage de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com