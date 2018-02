Tinta Negra

Alfredo Guevara

Ya para terminar la semana, el Revolucionario Institucional recibió un nuevo golpe político, tras la renuncia de ROSA MARÍA MUELA y DANIEL SAMPAYO a la militancia en el Partido. Ambos habían sido diputados locales del PRI, la primera por Tampico y el segundo en Matamoros. Los dos formaron parte de la anterior administración estatal, la primera como directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas y el segundo del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. En ambos casos, sirvieron para dos cosas. Hoy, viendo la desgracia en la que se encuentra el PRI, aprovechan la circunstancia político – electoral y las promesas que les hicieron al oído, para formar parte de Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido al que ahora, todo político quiere irse y de paso, ser candidato a cargo de elección popular. Para el PRI no le representa más que un golpe mediático, porque en ambos casos, no reúnen a más gente que una pelea de perros callejeros. A la par de ello, quedan en mal plan ante la sociedad. Grillos, políticos, malagradecidos, saltarines, arribistas, convenencieros y otra serie de calificativos se escucharon una y otra vez, desde la tarde del jueves a la fecha. Insistimos ¿Quién sigue? Porque mientras no se cierre el periodo de registros de Movimiento de Regeneración Nacional, habrá más del PRI que quieran sumarse a la causa, desplazando a quienes desde hace más de un año han estado trabajando en este partido político. Hasta ahora todo ha sido en suma, pero no se descarte que al momento de que se conozca quienes van para el senado, a diputado federal y alcaldes, pudiera suceder lo contrario. Y es que, a Morena se han sumado de todos los colores y sabores, aprovechando o en espera de ser arrastrados por la figura de ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Por lo que se ve, nadie de los que venía trabajando en Morena ha sido desplazado al calor de las candidaturas, por ello, lo más recomendable es esperar a que cierre el periodo de registro, para saber si aguantan o hacen lo mismo que los del PRI. Por cierto, es un hecho que EFRAIN DE LEÓN LEON, actual secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, acudirá ante la Comisión Municipal de Procesos Internos, para registrarse como prospecto a la precandidatura a alcalde por Valle Hermoso, su tierra natal. EFRAIN ha sido diputado local e incluso, ya en una primera ocasión fue alcalde de ese municipio. De antemano sabe que las cosas no son fáciles sino más bien, totalmente adversas a las de hace más de un trienio. Sin embargo, está dispuesto a entrarle. Sabe que tiene su capital político, como su respaldo social y eso es lo que le impulsa a tomar esta decisión. Hasta ahora ha sido leal y disciplinado. Su madurez le ha permitido sortear la crisis por las que atraviesa el Partido, pero aun así, está decidido a acudir a la Codepri de Valle Hermoso, una vez que salga la convocatoria.

LOS MANCHADOS

Finalmente se registró XICOTENCATL GONZALEZ URESTI no como independiente, sino como candidato externo, para que bajo las siglas del Partido Acción Nacional, sea el candidato a la presidencia municipal de Victoria. El médico llevará sin duda el respaldo de quienes forman parte de la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, es decir, Movimiento Ciudadano y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática. Es la segunda ocasión en la que XICO busca llegar a donde sólo lo ha hecho a caballo. Como independiente no alcanzó la votación esperada y tuvo que conformarse con haber llegado a la dirección del Hospital General, donde muchos aducen que lo único bueno, fue acabar con la sala de distinción, cosa que habrá que decirlo, provino de la Secretaría de Salud, no así del profesionista de la medicina. La medida se implementó en otros nosocomios del Estado, insistimos, por parte de la Secretaria. Por lo pronto, la coalición PAN-MC-PRD ya mostró su carta por Victoria, resta que lo haga el Revolucionario Institucional.

