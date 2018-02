Humo Blanco

Luego de las elecciones de julio del presente año, los partidos tendrán que replantear su orientación política e ideológica para que puedan definirse y, establecer, lo más preciso posible, los segmentos sociales por los cuales toman parte.

Porque ahora mismo hay una mezcolanza que confunde a los ciudadanos y deteriora, aún más, la imagen de los institutos.

En el extremo se ubica esa unión coyuntural de un organismo de la derecha (PAN) con dos presuntamente de izquierda (PRD y MC).

Con respecto a MORENA y sus aliados, se entiende lo del PT no así el caso del PES, un organismo de corte más bien conservador.

Pero todavía es peor la crítica que le llueve al liderazgo de tal Movimiento, dado que abrió las puertas a ex dirigentes y militantes de cualquier partido.

Desde luego que hay fundamento para ello y eso tiene que ver con un acuerdo al que se suscriben los diferentes actores políticos y ciudadanos que llegan a MORENA, en calidad de simpatizantes o se afilian.

En los meses por venir se verá si la apertura fue acertada o, de lo contrario, propició ruido y derivó en desastre.

Lo que en la actualidad se observa es que, al menos en el ámbito mediático, abrir las puertas vino a fortalecer un proyecto y a quien lo encabeza, entiéndase, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Sin embargo, ya pululan los videos y memes que tratan de desacreditar lo que esta sucediendo.

Obvio que tal golpeteo puede hacer mella en los electores que no piensan y analizan en torno a lo que sucede y se dejan influenciar por versiones que fluyen por redes y medios.

De vuelta con lo de los partidos y el revoltijo, en el PRI tampoco se quedan atrás, en tanto que, teniendo militantes con experiencia y reconocidos, el dedo presidencial opto por JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, alguien que oscila entre el PAN y el tricolor, aunque se asuma ciudadano sin militancia.

Quiéranlo o no, los que manejan el poder, con lo de MEADE le dieron la razón a LOPEZ OBRADOR, cuando habla del PRIAN.

De manera que si el priista, panista, ciudadano gana la contienda, algo que cada día esta más complicado, tendrá que animar la creación de un nuevo partido.

Pero igual si pierde el tricolor, que es lo más seguro, deberá pensar seriamente en cambiar hasta de nombre.

En éstos enredos el que no cae resbala. Verbigracia los Verdes que no los son tanto y los de Nueva Alianza, todavía no queda muy claro si en realidad defienden las causas del profesorado y de la educación o están al servicio de sus liderazgos y el gobierno en turno.

De los independientes, es poco lo que hay que decir, dado que se prestan al manoseo del sistema, salvo honrosas excepciones.

Habrá que señalar que, al fin de cuentas, hay voces que aseguran que al margen de las siglas y de los independientes, lo que se confrontará, en el actual proceso electoral, son dos proyectos: los defensores del actual estado de cosas y los animadores del cambio.

RULETA

Interesante lo del Foro de Consulta para construir el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), mismo que realiza el rector, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ.

Ello opera dese una plataforma tecnológica, a la que acceden académicos, investigadores, administrativos y, en general, quienes están en la casa de estudios.

Se trata de que hagan sus aportaciones sobre temas diversos que son básicos para conformar el documento en el que se plasmarán estrategias, proyectos y acciones, del presente rectorado, en las diversos ámbitos de la institución educativa.

En cuanto a los docentes se les pide, mediante un cuestionario, que den su respuesta y aportaciones en cuanto a mejoras para su desempeño, gestión, equidad, ampliación de la oferta educativa, tecnología, prácticas profesionales, servicio social y tutorías, así como lo relacionado con la investigación y hasta lo referente a la rendición de cuentas, entre otros.

Lo que se hace es acto de congruencia del rector, en tanto que, en campaña, prometió mantener un vínculo estrecho con los universitarios y lo de la Consulta va en ese sentido.

AL CIERRE

El gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, entregó al secretario de la Marina, VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ, el documento que hace oficial la donación de terrenos anexos a la Base Naval de Matamoros para la construcción de la nueva comandancia y ampliación de otras instalaciones.

Lo anterior permitirá duplicar la superficie con que cuanta, en la actualidad, la Base Naval.

El plan es hacer dormitorios, áreas deportivas y ampliación de la Unidad Habitacional.

Asimismo, el mandatario y el titular de la Marina, hicieron una visita al Hospital Naval y la edificación del nuevo Centro de Desarrollo Infantil Naval, ubicados en Matamoros.

+.-Ayer estuvieron en la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, en encuentro con la militancia y dirigentes, la fórmula al Senado del PRI, integrada por YAHLEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS.

Cabe señalar que fue ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, precandidata a diputada federal por el 05 distrito con cabecera en Victoria, la que mejor aprovecho el escenario.

Para empezar, la joven priista llegó puntual a la cita, en tanto que el acto se dijo que sería a las 17:00 horas y, al fin de cuentas fue más tarde.

De modo que la aspirante del tricolor se dejó querer por sus compañeros de partido, con el añadido de que se trata de una persona con la sangre liviana.

Ahí estuvieron los diputados MIGUEL GONZÁLEZ SALUM y CARLOS MORRIS TORRE, al igual que los ex legisladores, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO y JUAN BAÉZ RODRÍGUEZ.

Ahora si acudió el presidente del tricolor, ERNESTO GUAJARDO MALDONADO, algo que no hizo en la frontera.

Entre los que arroparon a los precandidatos anote al eterno priista, LUCINO CERVANTES DURÁN y al joven líder del Revolucionario Institucional en la localidad, AMBROSIO RAMÍREZ PICASO.

+.-Que este viernes, entre las 14:00 y 18:00 horas, lloverán registros de precandidatos a presidencias municipales, en la cede estatal del PAN ubicada en el 22 Berriozábal, en la ciudad capital.

Trascendió que incluso vendrá a manifestar su intención de reelegirse, el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR.