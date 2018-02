Humo Blanco

Conservar lo que se tiene y desbancar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), son prioridades para el Partido Acción Nacional (PAN), en las elecciones de julio próximo.

Porque significaría la consolidación del gobierno emanado del panismo y le permitiría al grupo en el poder, dar un paso importante para refrendar, en el 2019, su preponderancia en el Congreso tamaulipeco.

Y cierto que son importantes lo de las diputaciones y senadurías pero lo central es la presidencia de la República, que ésta en disputa y lo referente a los gobiernos locales.

Ello es lo que levanta pasiones y, de la forma en que se resuelva, se perfilará lo que vendrá en los próximos años.

Aunque es temprano para eso, dese luego que tendrá sus efectos en el relevo de la actual administración estatal, que dirige el jefe del ejecutivo, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

En ese sentido, en los comicios municipales se meterá el acelerador a fondo y de ahí que se mande a contender a figuras de experiencia y de arrastre popular.

Sería el caso de Tampico, Matamoros, Río Bravo y Victoria a donde se dio el visto bueno a JESÚS NADER NASRALLAH, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, RAÚL GARCÍA VIVIAN y XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, en forma respectiva.

En estos municipios grandes, la lucha va estar interesante porque se trata de destronar al PRI de las presidencias.

Pero no se crea que para el panismo todo marcha sobre ruedas, en tanto que hay focos que podrían volverse rojos.

Ahí esta el desencuentro que se vive en Reynosa, en donde JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, “El Chuma”, no acaba de asentarse para ir a la contienda y, en contra parte, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, se le reveló a su dirigencia estatal y quiere reelegirse.

Otro caso que debería analizar el alto mando albiceleste es Madero, en donde el alcalde, ANDRÉS ZORRILLA, puede ser derrotado por ADRIÁN OCEGUERA KERNION, el cual es respaldado por una coalición liderada por MORENA.

Tampoco debe ignorarse que hay problemas en Mante e igual en Altamira, en cuyos sitios los ediles no traen el mejor de los ambientes tanto con los ciudadanos al igual que con gente de su propio partido.

En donde el panismo no tendría mucho de que preocuparse es en Nuevo Laredo, dado que el presidente, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, trae soporte en la base, dado su estilo de gobernar.

De regreso al ex sólido sur tenemos que hay quienes aseguran que MAGDALENA PERAZA GUERRA, podría no inscribirse para tener continuidad en el cargo o hacerlo pero con cierta predisposición.

Lo que se maneja es que la profesora operará en favor de “Chucho” NADER, debido a que le entusiasma la posibilidad de sustituir a HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, en el puesto de secretario de Educación.

Al menos corre esa versión que, dicho sea de paso, no es descabellada y, además, PERAZA GUERRA se pinta sola para eso de las negociaciones que le favorecen.

Recordemos que la mentora, en otros tiempos, abrazó la causa de Acción Nacional y con esas siglas estuvo un trienio al frente de la Ciudad y Puerto.

Algo que no deberían minimizar panistas y priistas es que no se tratará de una contienda entre dos, en tanto que MORENA puede dar la sorpresa.

Por ejemplo, alguien que se dedica a realizar sondeos y análisis de contenido en medios y redes sociales, nos confió que la presencia de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en el sur de la entidad, es notable.

En una de esas y el efecto “Peje” les da una desconocida a los tricolores y albicelestes. Y conste que eso puede darse no solo en el sur.

AL CIERRE

Similar a otro tiempo, la formula del PRI al senado de la República-YAHLEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS-, una vez que inicie la campaña andarán separados haciendo proselitismo.

Así podrán abarcar mayor territorio y cada cual se explayará acorde a se estilo y recursos.

Mejor solos que mal acompañados, sostiene la voz popular y podría ser así.

Se sabía que la neolaredense iba en calidad de número uno en la fórmula pero, hace poco, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, dirigente del tricolor, no se quiso meter en líos y declaró que eso se decide a nivel central.

+.-Recuerda usted a JOSÉ ALBERTO LÓPEZ FONSECA, ex dirigente del PAN.

Sucede que el hombre, no le fue tan mal en tanto que le perdonaron su errores de cálculo político y en la actualidad despacha como director de operaciones en Nuevo Laredo y la Ribereña.

+.-El lamentable asesinato de una agente de tránsito en Victoria, el sábado que acaba de pasar, movió a integrantes de la corporación a exigir equipo y hasta exigir armas de fuego.

De inmediato, el director de Tránsito, LEONCIO ARIEL LÓPEZ TALAMANTES, dijo no a tal posibilidad debido a que los elementos no están preparados para eso.

Peor aún, sostuvo que el portar armas solo los llevaría a cometer errores con los ciudadanos sino, incluso, atacarse entre ellos mismos.

Lo que no tiene vuelta de hoja es que a los responsables de la vialidad en el municipio capitalino se les tendrá que atender y mejorar sus condiciones de trabajo.

+.-En el Congreso del SNTE, que se realiza en Puerto Vallarta, al fin de cuentas se impuso la línea oficial para que JUAN DÍAZ DE LA TORRE continúe en la presidencia del gremio y de secretario general vaya ALFONSO CEPEDA SALAS.