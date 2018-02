Tinta Negra

Alfredo Guevara

Finalmente MIGUEL ANGEL CHAVEZ GARCIA rendirá protesta como presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas este martes, en una sesión solemne con carácter de extraordinario. Será en un horario, que ya es costumbre del Ietam, es decir, a las 20:00 horas, ocho de la noche. El nuevo presidente del Ietam, dejó en el camino a 42 prospectos, de los cuales, solamente 12 fueron considerados como idóneos para el mencionado cargo. Se quedaron algunos, que actualmente están en funciones en el Instituto Nacional Electoral, pero que a diferencia de los consejeros del Ietam, los dejaron participar en este proceso de selección, que llegó a su fin. Conforme estaba programado, TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ terminó el periodo de presidenta interina y desde este martes, regresa a su lugar como consejera. Durante el tiempo que estuvo al frente del Instituto demostró, experiencia, capacidad, conocimiento, pero sobre todo, dialogo, disposición y madurez electoral para entender el papel de quienes representan a los diferentes partidos políticos en ese organismo. En ese tiempo, supo conducir de manera atinada y sin sobresaltos de ninguna índole, el trabajo en el organismo electoral. Sin embargo, habrá que decir que el haber elegido a quien se encargará de terminar el periodo que dejó inconcluso JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ ANGUIANO no a todos dejó contentos y podría haber algún brote de expresiones y señalamientos. Ahora bien, ya se definió la presidencia del Ietam en MIGUEL ANGEL CHAVEZ a quien por cierto saludamos en la ceremonia de instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, en donde textualmente se lo dijimos, “esperamos verlo en la presidencia del Ietam”. MIGUEL sonrió pero lo único que alcanzó a decir, fue un “ya falta menos”. Desde luego que con anterioridad se sentía seguro, es decir, con el resultado del primer examen, la realización del ensayo y durante la entrevista con los Consejeros del INE, organismo que al menos en Tamaulipas, ha perdido contacto, armonía y disposición con quienes representan los diferentes medios de comunicación, siendo omiso a uno de los principios fundamentales como lo es la máxima publicidad. Pero como diría la nana “Goya”, esa es otra historia. Por cierto, al asumir la presidencia del Ietam, queda la duda en quien será el secretario ejecutivo, toda vez que MIGUEL era quien se desempeñaba como encargado del despacho. De acuerdo a la legislación electoral, es función del presidente, es decir CHAVEZ GARCÍA, proponer, de tal forma que esto será en cuestión de horas, sino es que ya lo tiene identificado o bien, que sea el metiche del INE quien lo decida. Sin que suene a espaldarazo, pero MIGUEL tiene identificadas a personas que por su experiencia, conocimiento y profesionalismo, le pueden ser útil en la secretaría ejecutiva, entre éstos JUAN ESPARZA ORTIZ quien de hecho, ya ocupó ese cargo, aunque ahora sea presidente de distrito de Club de Leones en esta Capital. Habrá que esperar porque también nos mencionan que JOSÉ FRANCISCO SALAZAR ARTEAGA, director ejecutivo de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones en el Ietam, podría ser el elegido.

LOS MANCHADOS

Por cierto, el delegado nacional del Partido Movimiento Ciudadano DANIEL SOSA no encontraba la manera de cacarear, el haber asistido a la ceremonia de toma de protesta de RICARDO ANAYA como precandidato de la coalición “Por México al Frente” para la presidencia del país, como si la gente no tuviera otra clase de preocupaciones. Y es que, francamente, ¿a quien le interesa que haya sido invitado a una ceremonia de ese tipo? Creo que la estrategia de DANIEL está equivocada, porque a los poco o muchos representados que pudiera tener, le interesa más enterarse de qué es lo que está haciendo el partido que representa por solucionar problemas relacionados con la inseguridad, el desempleo, la educación y otros, que saber que anduvo en México. Los buenos líderes no se distinguen por su protagonismo, sino por los resultados de su trabajo. En fin.

alfredoguevara0@gmail.com