Martha Isabel Alvarado

.-Indefendible, aliado de AMLO

.-¿‘Napito’ y Mandela, igualitos?

.-Asegura JR que será candidato

.-Emplaza PAN a Maki para el 28

Vaya si ha resultado el ex dirigente del Sindicato Minero, NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, un candidato incómodo para Morena y el proyecto político de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Como es sabido, Morena incluyó a Gómez Urrutia en la posición número 6 de su lista de candidatos plurinominales al Senado de la República, previo ‘palomeo’ de AMLO.

Hace algunos días, la reconocida periodista DENISSE MAERKER, puso ‘a parir chayotes’ a la Coordinadora de Campaña de AMLO, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO, al cuestionarla en torno a la postulación de GÓMEZ URRUTIA.

“Para mí fue una sorpresa, y entonces, todo lo que me quieras preguntar ahorita, no tengo respuesta, sobre Napoléon”, expresó contrariada la hija de “El Maquío” Clouthier.

-Cuando estás prometiendo defender hasta la locura la lucha contra la corrupción, esto es ultrasorprendente, aunque tú me digas que no tienes respuesta. Insistió la comunicadora.

“Para mí fue una sorpresa, no tengo palabras para contestarte ahorita ni decirte nada. Sería inútil, porque no tengo qué responderte, porque no tengo elementos”, argumentó Clouthier Carrillo.

Cualquiera diría, que “Napito”, además de impresentable, es indefendible. No obstante, el coordinador del Proyecto de Nación de AMLO, el empresario regiomontano ALFONSO ROMO GARZA, en un evento del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi, intentó defenderlo, y le fue “como en feria”.

Y es que ROMO GARZA tuvo el mal tino de comparar a GÓMEZ URRUTIA ni más ni menos que con NELSON MANDELA.

Lo cual fue catalogado por el periodista FEDERICO ARREOLA como “una pendejada de antología”. Y eso que este comunicador tiene, o ha tenido, cierta afinidad con “El Peje” y sus aliados.

A propósito de Morena, cabe anotar que el fallido aspirante al Senado, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, dijo en entrevista con el compañero y amigo MARTÍN SIFUENTES para Noti Gape, “gané una encuesta, y fui designado coordinador de Morena para Reynosa, y el siguiente paso natural es ser candidato a la alcaldía”.

Respecto al boletín que emitió la dirigencia estatal de Morena y su representante ENRIQUE TORRES MENDOZA, dijo Gómez Leal: “seguramente al Profe lo agarraron en curva”.

Lo más raro del caso, es que “JR” manifestaba constantemente en sus redes sociales, que ARMANDO ZERTUCHE era la mejor opción de Morena para la alcaldía de Reynosa, y ahora resulta que cambió de opinión, y él mismo lo hace a un lado.

Mientras unos están que se ‘pelan’ por ser candidatos, como “JR”, otros se lo toman con más calma, como el alcalde de Matamoros, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, que ayer encabezó junto con el Mayor de Brownsville, TONY MARTÍNEZ, el inicio de Fiestas Mexicanas y Charro Days.

Al ser cuestionado sobre si buscaría la reelección, “Chuchín”, respondió: “Eso ya lo veremos el lunes, martes o miércoles, ahorita andamos de fiesta”, y agregó que no ha terminado de leer la Convocatoria emitida el miércoles por su Partido.

Por otro lado anotaremos, que seguramente se pondrá muy bueno el fin de mes, por cuanto el domingo 25 se llevará a cabo la visita de AMLO a Nuevo Laredo, en cuyo esquema se podrían generar novedades. Aunado a lo declarado por el dirigente estatal del PAN, FRANCISCO “Kiko” ELIZONDO, acerca de que la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, tiene hasta el día 28 para decidir si acepta o no la candidatura a diputada federal plurinominal.

Abrimos paréntesis, para agradecer al compañero y muy querido amigo LUPE DÍAZ MARTÍNEZ, Director del periódico “El Gráfico” y autor de la columna “Desde la Capital”, que haya aceptado ser nuestro invitado estelar del próximo lunes en el programa de radio “Reporteros en La Mesa”. No se lo pierdan.

Finalmente, enviamos un abrazo solidario al editor y buen amigo CARLOS ARTURO GUERRA, ante el sentido fallecimiento de su Madre, la señora ORALIA VELAZCO DE GUERRA. Descanse en paz.

CONTRAFUEGO: Le dijo: “quítate, que ahí te voy”.

Hasta la próxima.