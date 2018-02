Recomienda PC a escuelas tener protocolos de seguridad

Por Alfredo Guevara

Ciudad Victoria.- Por las circunstancias de inseguridad que se han registrado en algunos municipios, caso concreto Reynosa, a manera de recomendación se ha pedido a las instituciones educativas que dispongan de su programa interno de Protección Civil, a efecto de que autoridades, maestros y alumnos sepan que hacer en caso de una contingencia de ese u otro tipo.

Es decir, que tengan protocolos de actuación en caso de amenazas de bomba, balaceras al exterior de las instituciones educativas, además de simulacros para casos de incendios, evacuación de las instalaciones entre otros, confirmó Pedro Granados Ramírez Coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado.

Si bien cuando inició la ola de violencia se llegó a practicar en las escuelas ciertos ejercicios para enseñar a los niños qué hacer en caso de recurrir una situación de riesgo, lo que se les ha pedido a las instituciones educativas es que tengan su programa interno de protección civil, sus esquemas de seguridad y protocolos de actuación.

“Algunos temas que en el pasado no existían y bueno de un tiempo para acá se empezó a incorporar, nosotros hemos pedido que los tengan y que los ejerciten, cuando nos invitan a participar o nos mandan una petición pues vamos, no podemos ir a todas, pero por supuesto, pero con que lo hayan ellos al interior con su brigada interna de protección civil más que suficiente” aseveró.

Desconoció a ciencia cierta si algunas de las instituciones educativas acataron esa sugerencia, por considerar que son cientos de escuelas de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, a las que se les hizo esta especies de recomendación a efecto de que todos supieran que hacer en caso de alguna contingencia de ese tipo.

“No te puedo decir que todas, porque la verdad es de que es un universo muy grande, escuelas desde el nivel básico, preescolar hasta el nivel superior son miles, no sé la verdad es que no tengo en mente un universo numérico, pero son miles y nosotros digo, no tenemos una capacidad para estar presentes en todas ellas”, apuntó.

Sin embargo, Granados Ramírez dijo que se ha recomendado incluso a través de los consultores, que son los que elaboran los programas internos de protección civil, para que se incluya un plan de contingencia, para casos de amenazas de bomba o relacionados con la inseguridad.