Tinta Negra

Alfredo Guevara

El Instituto Nacional Electoral, empezó a padecer del alzhéimer. A olvidarse de cuál es su función social, que es la de organizar todo lo relativo a una elección constitucional, como la que está programada para el domingo uno de julio. A cambio de ello, se ha vuelto un organismo promotor de la inequidad, obeso en lo administrativo-contable, y más impositivo en la aplicación de multas que el servicio de administración tributaria. Le toco ser víctima al Partido Revolucionario Institucional, a quien el INE le aplicó por omisiones en materia de fiscalización 2017, una sanción que supera los 15 millones 743 mil pesos. Lo anterior lo puso de manifiesto ALEJANDRO TORRES MANSUR representante del PRI ante el Ietam. En la sesión ordinaria del Consejo General, dejó en claro que el Partido no pretende que no se le haga efectiva la multa, misma que se empezó a aplicar desde febrero de este año, reduciendo a un 50 por ciento, lo que simple y sencillamente venía recibiendo por mes a través del Ietam, sino que la hiciera efectiva 30 días después de concluida la elección de este año, en otras palabras, allá por agosto de 2018. El PRI lo planteó de manera formal e incluso, pidió intervenir al presidente del Ietam MIGUEL ANGEL CHAVEZ GARCÍA a efecto de evitar el descuento. Pese a ello, el INE ni se inmutó. Por el contrario, rasgo en la cara del PRI, la ratificación que sentenció la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ordeno al Ietam, hacerla efectiva para este mes de febrero. Y decimos que el INE empezó a padecer del Alzheimer, desde el hecho de que olvidó acuerdos aprobados con anterioridad, de casos parecidos, en los que pospuso la aplicación de sanciones a partidos, toda vez que la misma Constitucional establece que no entregar las prerrogativas que por ley tienen derecho los partidos políticos, es tano como ir a una elección en condiciones de inequidad, es decir, de desigualdad financiera, comparativamente con el resto de los partidos políticos, a los que si bien se les aplicó también una multa, no tiene punto de comparación con la hecha efectiva al Revolucionario Institucional. Si bien existía el antecedente, al PRI no se hizo referencia de ese acuerdo y finalmente se le aplicó, una vez que causó firmeza la determinación del INE. Desde luego que es una medida incongruente, estando el PRI inmerso en un proceso en la que se va a elegir presidente de México, senadores, diputados federales y alcaldes en los 43 ayuntamientos. Hay precedentes por parte del INE en el que se han aplazado el cobro de sanciones, entre éstos la resolución fechada el cinco de septiembre de 2017, en la que el Instituto de una manera por demás interpretativa desdobla un criterio de la sala superior del 2012 donde habla precisamente de ese tema y en el que de una manera sustantiva, hace una interpretación de esa ejecutoria, donde dice que cualquier deuda, al financiamiento público, incluso al de actividades ordinarias, puede incidir en el tema de la equidad de la contienda electoral. Lo que no se entiende ahora, es la bipolaridad del INE y por ende, la falta de autonomía del Ietam, de hacerle ver al Instituto Nacional Electoral lo que se genera con una medida de esa naturaleza. E insistimos que el INE empezó a padecer el Alzheimer, porque se le olvida que son los partidos políticos, los que en una democracia, son los que llevan los electores a votar a las urnas, de tal manera que si el PRI decidiera finalmente no ir a la contienda de este año, desde luego que dejaría un hueco, al no ir a cumplir con su derecho de ejercer el voto, aquellos que militan o simpatizante en el Revolucionario Institucional. Ya en otra ocasión, desglosaremos otros temas, en los que por abarcar más, el INE está dejando de hacer otras cosas, que son las que verdaderamente forman parte de su trabajo, como organismo encargado de organizar las elecciones. En fin

