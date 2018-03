Humo Blanco

Redacción InfoNorte

Un mal que parece incurable la falta de bases para entregar a trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud que, dicho sea de paso, tienen derecho a ello.

Hablamos de al menos dos mil 400 empleados que reclaman, de tiempo atrás, que se les haga justicia.

Y el caso permanece estancado, debido a varias causas que no favorecen a los demandantes.

Uno de éstas es el dinero que no fluye para que se de salida al reclamo reiterado.

Recordamos que a finales del sexenio anterior algo se hizo en pro de los quejosos pero fue más bien marginal, debido a la falta del recurso económico que, dicho sea de paso, corresponde desembolsar a la federación.

Todavía el año pasado se dijo que no llegó un solo peso para basificación de los eventuales de Salud y en éste 2018 disque traen el proyecto para cumplirle a 300 trabajadores aunque, desde la secretaría en mención, su titular, GLORIA MOLINA GAMBOA, precisó que la erogación asciende 116 millones de pesos al año lo que hace casi imposible avanzar aún más.

Aunado a ésta inercia creemos que la gestión de las autoridades de Salud en oficinas centrales no son su alta prioridad, en tanto que su aplicación se ha dado en el cambio de esquemas en los unidades hospitalarias-verbigracia en farmacias-, y, por supuesto, el surtido de medicinas, al igual que en lo de la acreditación en tanto les significa acceder a bolsas millonarias.

Por si fuera poco tenemos que los empleados de Salud no cuentan con el respaldo de su dirigencia sindical o si la tiene es de los dientes para afuera en tanto que al interior del gremio, la directiva anda de la “greña” porque estar al mando significa influencia y negocios.

Hay quienes desde el sindicato, que dirige MARIBEL GONZÁLEZ ARREDONDO, señalan que su guía encabeza un liderazgo fallido, al menos para las bases.

Atrás quedaron los tiempos de ADOLFO SIERRA MEDINA, el cual se fletaba ante las autoridades hasta que abría puertas.

En la actualidad a los líderes del sindicato, sus patrones, ni los ven, ni los oyen, pero no pasa nada.

Ante el estado de cosas existente ayer se dio una manifestación más de decenas de empleados eventuales e incluso se habló de un día sin éste tipo de trabajadores en las unidades médicas del todo el estado.

Su demanda fue la misma que en otras ocasiones sólo que ahora piden la destitución de MOLINA GAMBOA,

Desde luego que no es por es rumbo la tirada y la propia secretaria aclaró, a través de medios, que no son éstos la que la pusieron ni tampoco los que van a quitarla.

Se supone que GLORIA andaba en asuntos relacionados con el cumplimiento de su función en Cancún, Quintana Roo.

La agitación de los empleados se dio porque llegaron a los centros de trabajo en la entidad contratos en las que se exigió a los eventuales estamparan su firma o de lo contrario quedaban fuera de la dependencia.

En respuesta, no pocos se negaron aceptar las condiciones contenidas en el documento ya que, trascendió, se les quería echar abajo su antigüedad.

Cabe señalar que, con relación a la protesta de éste jueves, no avanzaron mucho pero amagan con recurrir a medidas de mayor impacto, caso de las huelgas de hambre y plantones permanentes, incluido uno en oficinas centrales, en los días por venir.

Por cierto, se supo que MOLINA GAMBOA andaba atendiendo asuntos inherentes a su responsabilidad en Cancún, Quintana Roo, mientras acá se daban las protestas

AL CIERRE

Luego de algunos inconvenientes el PRI Tamaulipeco cerró su lista de prospectos a las presidencias municipales, de tal suerte que ya cuentan con las y los buenos para cada uno de las 43 alcaldías.

Fueron los priistas FAISAL SMER SILVA de Aldama, JULIO CESAR BARRIENTOS de Madero y GRISELDA ORDAZ ESQUEDA de González los últimos en recibir el documento partidista que los avala para ir a la contienda.

De modo que SERGIO GUAJARDO MALDONADO, dirigente del tricolor entregan buenas cuentas, al menos en la etapa que acaban de culminar.

Otra cosa será la contienda, misma que no será precisamente de diálogo y entendimiento con los contrarios.

A juzgar por lo que aseguran los priistas, quieren regresar a la escena política y superar lo de la contienda pasada en la cual los priistas perdieron la mayoría de las presidencias en el estado.

Para el Revolucionario Institucional triunfar no es una opción, sino su única posibilidad de recuperarse ya que si no lo hacen podrían caer, ahora si, en la catástrofe.

+.-El alcalde capitalino, ÓSCAR ALMARAZ SMER, inauguró el XX Concurso Nacional de Prototipos 2018 y el Primer Encuentro Nacional de Emprendedores organizado por la Unidad de Educación Media Superior.

Ambos eventos, en el que participan estudiantes y docentes de 30 planteles, se da en su etapa estatal para proyectarse al nacional.

+.-JORGE VALDEZ VARGAS, ex diputado del PRD y casi dueño de éste instituto o lo que queda de el en el estado.

Su reaparición fue en su natal Nuevo Laredo para hacer un berrinche público en defensa de su amigo, casi hermano, el ex munícipe, CARLOS ENRIQUE CANTÚ ROSAS VILLARREAL.

El punto es que el ex legislador trae la lengua larga, pero bastante cola que le pisen.