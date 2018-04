El Contención

Daniel Vázquez

El torneo de Ascenso Mx ya terminó pero los entrenamientos en Correcaminos aún no. Aunque es normal que cuando acabe el torneo los jugadores se vayan de vacaciones y regresen -si es que regresan- hasta nuevo aviso, tras un pésimo torneo y no clasificar a la liguilla, en el Corre los castigaron.

Y no es por demás, un pésimo torneo, seguirán en lo más abajo de la porcentual y muchas cosas por las que los jugadores creo yo sí se merecen que estén aún entrenando cuando ya se acabó el certamen.

Hasta nuevo aviso estarán así, al parecer será un mes completo el que estarán por castigo, con la excusa de que aún tienen contrato, y con esto, sin duda, los pocos o muchos jugadores que estaban a favor de Flores, ya se les fueron encima.

¿Que procede?

Los números del mandato de Rafael Flores en un año y medio son muy, pero muy malos, no alcanza si quiera el 50% de efectividad.

Es por eso que debe haber cambios en carácter de urgente, y creo que el primer sacrificado será nada menos y nada más que Ricardo Rayas, quien no ha hecho lo esperado en el equipo victorense y que además ya tiene la mira de varios equipos para ser parte de ellos.

Esa cuestión al parecer se podría definir muy pronto, tal vez la próxima semana, aunque si me preguntan, Rayas no debe ser el único sacrificado, pues el presidente del equipo, Flores Alcocer, también debería dar las gracias, pero después de un año y medio de administración no ha hecho absolutamente nada.

¿Viene Tigres al rescate?

Ese rumor ha corrido fuerte en los últimos días en Victoria. Al consultar con fuentes de Monterrey, no supieron si decir si sí o que si no, lo que sí saben es que al parecer la alianza deportiva que tenían con Bravos de Juárez está más que rota.

Allá no respetaron los ‘consejos’ que le dieron los de pantalón largo de Tigres y tras los malos resultados, todo parece indicar que no habrá más apoyo para Juárez como lo hacían hasta hoy.

Aquí es donde puede haber un beneficiado en el Ascenso Mx, pues Tigres busca a toda costa un equipo de la división con el cual aliarse y al cual pueda mandar a sus jugadores que no tienen cabida allí, incluso mandar gente prospecta a la directiva y cuerpo técnico.

Ahí, la gente de Correcaminos podría aprovechar, aunque ya saben que esto depende, no sólo de la directiva en sí, sino de la gente de gobierno, propietaria del equipo. La posibilidad está.

Algo que no les caería nada mal, ya que por regla sólo podrán invertir un 15% en el Correcaminos, así que veremos sí se hacen las gestiones, aunque la verdad, lo veo muy difícil y cuando quieran hacerlo, ya será tarde. Esperemos.

Pero ojo, hay que ver si el ‘buen’ Rafael Flores, se deja, pues al entrar un equipo como Tigres, ellos controlarían todo lo deportivo del club, así como lo hacían en Juárez, que aunque muchos no saben, sí tomaban decisiones hasta de como jugar. Veremos.