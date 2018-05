Marco A. Vázquez – Les falta madre

A este país es indudable que le falta madre, la falta de la misma se nota por casi todos lados, está descontrolado, por donde quiera se ve desorden, el dinero no alcanza para nada, navega sin rumbo y, por si ello fuera poco, en el caos no existe quien tome la batuta sin importar el riesgo que se corra.

Mire, las madres mucho tienen de fantástico y algo tienen de Dios, ellas pueden hacerlo todo o casi todo y por eso se extraña que solo una vez al año se les distinga con un regalo, una palabra de amor o de aliento, igual por eso se extraña que los políticos no tomen su ejemplo, no actúen con el mismo sentido común y de sacrificio como lo haría cualquiera de ellas.

Es Día de la Madre, también por eso hay que reconocer que son mejores que cualquier político, las únicas capaces de conciliar intereses tan distintos como los de una familia y además pueden hacer que un grupo de varias generaciones vayan por un solo rumbo.

También las mamás son más eficientes que un doctor en administración o en economía, capaces de predecir el futuro y hasta de alimentar con un salario mínimo a una familia, no importa cuántos la formen, no importa si son cinco o diez, los que sean, contra todas las leyes de la física y las matemáticas, de la economía y la administración, ellas juran y perjuran que donde come uno comen todos.

Pero van más allá, si usted revisa las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República pocos hablan de las madres y lo que dicen no pasa de ser generalidades, ofrecimientos poco concretos que pueden acabar en nada pero, con todo y ello, son las mujeres las que más alegría y movimiento le ponen a las campañas, las que votan, las que definirán la elección.

Chapado a la antigua, como dicen en mi colonia, siempre he creído que al gobierno de este país le hace falta aplicar la receta de una buena madre para sacarnos de esta grave crisis de seguridad, violencia, económica y de valores que atravesamos porque quizá no se parezca mucho el monstruo de un gobierno a una familia pero tenga la seguridad que no batallarían para corregir errores.

¿Qué hacía tú madre cuando por jugar o maldad te traías un chicle de la tienda?, primero te daba un chanclazo, después investigaba y corregía pero llegaron los tiempos modernos y con el las madres modernas que se decían amigas de sus hijos, evitaban castigos para no “traumarlos” y llegaron al grado de convertirse en cómplices de pequeños pecados que poco a poco fueron creciendo lo que provocó esto que vivimos, cierto, hubo mayor daño porque a la par tuvimos gobiernos indolentes que se dedicaron a saquear a la nación y nada aportaron a las madres, ambas partes, gobiernos y familia, son causantes de nuestra situación en México.

Aunque suene romántico, tengo que decirle que nunca una madre de antes festinó o protegió a un hijo ladrón, por pequeño o grande que fuera lo robado, ahí empezaba el control, por eso y muchas razones más le insisto, al gobierno, resulte del color que resulte, le hace falta madre, los consejos, o los ejemplos, de una buena mamá, de esas de las de antes, las que educaban con sentido común, sin permitir que un hijo se robara un solo chicle de la tienda, exacto, así deben ser los gobernantes con sus subordinados, castigarlos de forma ejemplar en su primer acto de corrupción, excesos, flojera o indolencia para que no lo vuelvan a hacer.

Pero vaya, este jueves 10 de mayo es Día de las Madres, si usted es mamá la felicito, le mando el más grande de los abrazos y la recomendación de que retome su poder en la casa y de paso enseñe a las autoridades como se hacen las cosas, lamento el egoísmo pero esta vez la petición es para beneficio de todos y es que tengo una certeza, la de creer que solo así, que ahí, en el control de una mamá, empezará nuestra paz y no de otra forma ni en otro lado…

