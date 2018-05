Acompaña Don Ramiro Salazar a Vero en recorridos

Redacción InfoNorte

La candidata a Diputada Federal por el Distrito IV de la coalición Por México al Frente Verónica Salazar recorrió este sábado las colonias Nogalar Oriente y Campestre del Río I.

Durante su caminar estuvo acompañada de su padre Don Ramiro Salazar, al cual admira por sus años de trabajo y por haberle enseñado desde los 12 años lo que es el servicio público, a ser responsable y comprometida.

Durante el recorrido, Vero Salazar tuvo la oportunidad de escuchar de viva voz a los ciudadanos quienes mencionaron entre sus principales necesidades la pavimentación y drenaje a lo cual Vero mencionó “trabajaré desde la Cámara de Diputados en conjunto con el gobernador y nuestro próximo presidente municipal para vigilar y darle seguimiento a las obras que se requieren por un Tamaulipas al frente, por un Matamoros al Frente.”

Los vecinos de las mencionadas colonias saludaron a Verónica Salazar candidata a diputada federal por la Coalición integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y escucharon sus propuestas y compromisos como garantizar una atención médica de calidad. Por ello, desde el Congreso de la Unión trabajará para tener una Ley que garantice la atención médica oportuna “Si en el Seguro Social, en el ISSSTE, en el Seguro Popular, o en el servicio de salud de que se trate; no pueden dar la atención oportuna y de calidad; si no tienen las medicinas necesarias, o no disponen de quirófanos o especialistas; entonces que se subrogue al 100% esa atención en una clínica particular.”

Seguros de que Vero Salazar es una Mujer de Resultados, los vecinos de la Colonia Nogalar Oriente y Campestre del Río I se comprometieron a darle la oportunidad de ser su Diputada Federal, por ello este 01 de julio le darán su voto de confianza en las urnas.