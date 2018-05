Marco A. Vázquez – El mundo color rosa de los políticos

Deje le confieso que me gusta la política, me apasionan los duelos de estrategias y más en estos tiempos de competencia electoral y me atraen con todo y que a veces parecen una buena partida de ajedrez y en otras no pasan de ser un juego de damas chinas en el cual los participantes son niños de kínder.

Todo eso que a veces nos parece lodazal, lucha libre en estiércol o simple y sencillamente un concurso para elegir al más cínico en realidad son piezas que se mueven, a veces con maestría a veces con torpeza, para engañarnos, mostrarnos el lado oscuro de los enemigos para orientar nuestro voto y, no se confunda, lo mismo pasa con todo lo bonito que ve de los candidatos, no siempre es real pero busca el mismo fin, el sufragio.

Esas noticias falsas o las encueradas que ve usted en el facebook, twitter, que le llegan por whatsapp o de plano ve en medios de comunicación que se prestan para darle credibilidad a información que no siempre lo es, la mayor parte de las veces son botoncitos que se accionan en un cuarto de guerra de cualquiera de los candidatos.

Dicen los teóricos de la llamada ciencia política y hasta los viejos libritos que hablan de ese tema que en la política no existen casualidades y puede que tengan razón, en realidad tantas mentiras se mezclan con muchas realidades para tratar de hacer daño, para engañar, para ganarse un puesto que no se merecen o que por vías honestas y a cabalidad nunca se obtendrían.

El tema viene a colación porque este lunes 14 de mayo comienzan las campañas para alcaldes en Tamaulipas, a 26 de ellos ya los conocemos porque van a intentar reelegirse y en otros 17 municipios van a estrenar ya que quienes ocupan el cargo no dieron el ancho, se decepcionaron de la política o de plano salen huyendo en busca de la tranquilidad personal y de sus familias, el disfrutarlos en pocos casos.

Deje le menciono otro motivo por el que me gusta la política, me gusta mucho esa noble actividad nomás porque durante las campañas con las promesas de campaña y las propuestas de gobierno puedo conocer el México que podemos tener, los legisladores que soñamos, las autoridades municipales que habrán de tenernos ciudades limpias, seguras, sin corrupción, sin baches, con mucha agua, de primer mundo pues.

Vienen muchas promesas para nuestra tierra, llegarán muchas propuestas, le sugiero algo, en lo primero ya no caiga tan fácilmente a menos que tenga pruebas de que pueden cumplirse, hacerse realidad, en lo segundo que apunte todas ellas, los ofrecimientos en realidad nos dibujan una ciudad que merecemos y podemos tener por lo que si lo dice el PAN, PRI, Morena, un independiente, los del PANAL, Verde, PT, Movimiento Ciudadano o del Partido Encuentro Social regístrelas y cuando gane cualquiera de ellos exija que se analicen proyectos, sígales la huella hasta que se compruebe que no son posibles o empiece disfrutarlas.

Empieza la campaña de candidatos a alcaldes en Tamaulipas, prepárese porque estas si harán moverse las encuestas a favor o en contra de muchos candidatos a Diputados federales o Senadores, los candidatos a presidentes municipales o regidores serán los que habrán de sepultar o revivir esperanzas de los partidos políticos.

La recomendación es la de siempre, no vote por quienes se queden en casa porque los huevones no son de fiar, tampoco vote por rencor o coraje, menos elija pensando que están bonitas o bonitos y caen bien, no, a partir de hoy tiene 45 días para revisar el pasado de cada uno de ellos, saber quién puede cumplir y quien no, conocer cuál de los 26 que pretenden reelegirse lo hacen porque los respalda el trabajo o nomás porque son muy cínicos y no tienen llenadera, más aún, para votar pensando en sus hijos, su familia, usted.

Viene por los siguientes 45 días el mundo color de rosa de los políticos, ese que solo existe en la imaginación de muchos de ellos pero que nosotros merecemos se haga realidad y no que sea solo el que prometen para ganar votos, hay que estar muy atentos y no dejarnos sorprender, mejor aún, no permitir que algunas cosas que se prometen se vayan a desechar nomás porque los propone el adversario del ganador o situaciones parecidas, por favor, no se harte de las campañas, sígalas con alegría, diviértase, analice y vote por lo que merecemos, nomás por eso.

@CENADeNegros1 le agradecerá un Me Gusta en su página de facebook y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com