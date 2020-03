Marco A. Vázquez – Huele a muerto

El PRI hoy llega a sus 91 años y, ahora sí, huele a muerto, se respira en el ambiente su próxima desaparición.

Y es que ya nadie les puede creer que quieren cambiar, ser la solución a nuestros males, cuando por el pueblo han sido catalogados como lo peor de la política, gobiernos altamente tendientes a la corrupción, hoy, por ejemplo, las matemáticas que nunca fallan hablan de que siete de cada 10 ciudadanos mexicanos lo odian o, por lo menos, nunca votarían por ellos al considerar que todo lo que dicen son cuentos chinos.

Es muy reciente el daño que han causado por lo que mientras pasan los días los odiará el pueblo cada vez más, razones sobran, México sigue sumido en la violencia, inseguridad, los gasolinazos nos amenazan con provocar la inflación más alta de los últimos años, es decir, aumentarán los precios de la canasta básica hasta que los pobres y los más pobres ya solo soñando puedan llevar a sus bocas el huevo, carne, tortillas, leche, aguacate, tomate, parece un lujo extraordinario comer tres veces al día con los sueldos que se perciben, es cierto, ahora es otro gobierno, el de Morena, pero para desgracia de los tricolores todavía se les pueden achacar muchas culpas de nuestra situación en la mayoría de esos aspectos.

Es claro que se ve trabajo de priístas por todas partes, dan la impresión de que han cambiado pero lamentablemente quienes los encabezan son conocidos por todos y no se les puede confiar mucho, algunos incluso traen la etiqueta de traidores, de vendedores de su causa en la elección pasada.

Los 91 años del PRI ya son muchos, no, no es malo hacerse viejo, lo malo es no aprender, no querer comprender cada una de las señales del pueblo, peor aún, pensar que todavía se nos pueden cambiar espejitos por nuestra riqueza, por nuestro voto y todo lo que otorga el mismo que no es otra cosa que poder y presupuesto, ya no es así.

Le insisto, no es malo envejecer cuando se hace con dignidad, cuando el pasado enorgullece o se lleva a cuestas y se repasa todos los días para aprender de sus experiencias, cuando se vive saludable, sin generar sueños infundados pero no es el caso del PRI que da la impresión ya le pesan losa 91 que carga a cuestas, que batallará para sobrevivir y quizá de su último aliento de vida el próximo 2021.

El PRI, desde luego, hoy no está muerto, incluso le puedo decir que tiene en sus filas a políticos de gran valor, decentes, trabajadores, de los que buscaron el bien común aunque, para su desgracia los anteriores dirigentes no les dieron oportunidad porque atendían ordenes de los que gobernaban, es solo ahora que están boca abajo que les quieren poner en la boleta, les engañan diciendo que van a llegar a puestos de poder tratando de que sigan llevando votos a las urnas que le permitan a los viejos políticos, o sus familiares, llegar por la vía fácil, la plurinominal.

La desgracia para México es que esos políticos que valen la pena y que están en el PRI pueden ser condenados a la derrota y no gobernar jamás ya que no dependen de sus acciones sino del humor que tenga la población a la hora de votar porque es un hecho que la ciudadano todavía recuerda que los males que padecemos se engendraron en sus gobiernos.

El PRI huele a muerto, se ven muy pocos soldados que puedan rescatarlo, que puedan darle respiración de boca a boca para tratar de recuperar viejas glorias en los siguientes años, su futuro será desaparecer y, tal parece, que ya solo les falta elegir de qué color será la bandera que llevará su ataúd, si, da la impresión de que para las próximas elecciones sus dirigentes pretenden vender lo poco que queda de ese partido en coaliciones con PAN o Morena que les permitan acceder a ellos a puestos de poder y a tener prerrogativas hasta que las mismas aguanten mientras sus militantes otra vez se friegan… y de mi se acuerda.

En otras cosas… Con spot dirigidos a la ciudadanía el gobierno de Tamaulipas arranca una campaña rumbo al cuarto informe de gobierno que se realizará el próximo sábado.

“Empezamos a andar este camino con muchas dificultades, sabíamos que iba a ser complicado, que teníamos mucho en contra, los retos eran muy grandes, pero nuestras ganas de mejorar han sido mayores, todo lo que hemos avanzado y lo que vamos a lograr es gracias a todos los tamaulipecos, seguimos trabajando para recuperar la paz, seguimos caminando para sacar adelante a nuestra tierra y unidos seguimos avanzando, cuarto informe Francisco García Cabeza de Vaca”, dice uno de ellos mientras inyecta la información siguiente.

“Más de 167 mil personas atendidas por personal de la Secretaria de Salud dentro del programa Tam Te Cuida. Un millón 400 mil tamaulipecos atendidos dentro del programa Unidos Tamaulipas. La fuerza estatal policiaca se ha incrementado en un 81 por ciento respecto a lo que ofrecía el gobierno anterior. Se han recibido 25 millones de visitantes en todos los periodos vacacionales del inicio de la administración a la fecha. Segundo lugar en generación de energía eólica”.

Sin embargo, y para el morbo, parte muy importante de ese evento será observar señales políticas de lo que vendrá para los últimos dos años y medio.

EN LA UAT… Teniendo como sede a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), se llevó a cabo la 12ª. Reunión del Colegio de Directores que presidió el Rector José Andrés Suárez Fernández ante los titulares de las 26 dependencias educativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

EL Rector Suárez Fernández abordó avances de las gestiones que tiene a cargo su administración, para el fortalecimiento de las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de la máxima casa de estudios, puso en marcha los trabajos e informó de temas prioritarios relacionados con el equipamiento académico y de mejoramiento de la educación superior.

Destacó entre otros rubros, el trabajo que se ha estado haciendo para seguir avanzando en las metas de la calidad educativa e incrementar la matrícula de licenciatura en programas acreditados por organismos externos a nivel nacional, al igual que se sigue avanzando en materia de posgrados.

En la reunión del cuerpo colegiado, estuvieron los secretarios de la Rectoría: de Administración, Víctor Hugo Guerra García; de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos, y el Secretario General, Eduardo Arvizu Sánchez.

