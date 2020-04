Anuncia La Volpe su retiro como DT

Agencias

MÉXICO — El argentino Ricardo Antonio La Volpe anunció su retiro del futbol en su faceta como director técnico en charla con Futbol Picante.

La Volpe anticipó que después de lo que le ocurrió en su última experiencia como timonel de un equipo, tomó la decisión de ahora enfocarse en buscar una oportunidad como director deportivo, algo que, en palabras del propio ‘Bigotón’, ha buscado desde hace más de 10 años.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”.

–Es decir, ¿Ricardo La Volpe no dirigirá más?

“No, no… después de lo que me pasó en Toluca, ya…”

Dicho fragmento de la charla con el estratega se emitió esta noche en Futbol Picante, de la cual se transmitirá completa este jueves.

La Volpe dirigió en México a Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Atlante (al que hizo campeón), Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Rayados y Jaguares.

Dirigió a México en el Mundial de Alemania 2006, competencia en la que quedó eliminado en octavos de final a manos de Argentina. Comandó a Costa Rica, aunque su paso con los ticos fue breve.

También dirigió a Boca Juniors y Vélez Sarsfield en Argentina y Pyramids en Egipto.