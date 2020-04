Martha Isabel Alvarado – Volver al pasado

.-‘El Rockstar inesperado de la 4-T’

.-Frivolidad, en tiempos del COVID

.-Falla R.B. en el ‘Quédate en Casa’

.-Aplica Maki moche a los regidores

Con el asunto del COVID-19, que ha arrojado un saldo de 857 muertos en México (hasta ayer), es claro que no estamos para frivolidades. Sin embargo, la novedad es que el Sub Secretario de Salud, HUGO LÓPEZ GATELL, vocero del gobierno federal para la pandemia, ‘engalana’ la portada de la Revista “Quién”.

“El Rockstar inesperado de la 4-T”, dice un llamado de la Portada de dicha publicación, misma que parece transportarnos al pasado, en que ENRIQUE PEÑA NIETO y su familia eran protagonistas de extensos reportajes de las llamadas ‘revistas del corazón’.

El acreditado columnista de “El Universal”, ROBERTO ROCK, lo anticipó en su entrega del pasado 12 de abril, titulada “La impostura de López Gatell”.

“Operadores gubernamentales cercanos a López Gatell mostraban alborozo en una reunión privada ante la certeza de que dos revistas del corazón, incluso la española ¡Hola!, preparan un trabajo describiendo como ídolo nacional a este funcionario virtualmente desconocido hace tres meses”, anticipó el columnista.

Mismo texto en que el autor de “Retrato Hereje”, alude al vocero presidencial JESÚS RAMÍREZ y al Titular del Sistema Público de Radio Difusión del Estado Mexicano, JENARO VILLAMIL, como ‘propiciadores’ de los reportajes sobre López Gatell.

No serán los únicos a los que les ‘entusiasma’ este Epidemiólogo de 51 años, también ALFONSO DURAZO, es asiduo ‘retuiteador’ de las conferencias vespertinas de López Gatell, en lugar de aprovechar sus redes sociales para abordar asuntos propios de su responsabilidad de Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Sobre todo, ahora que las cifras de la violencia y la inseguridad están rompiendo todos los ‘records’ anteriores.

De veras que “cayó en blandito”, como dice una frase ranchera, el Doctor López Gatell, por cuanto hasta doña BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, esposa del Presidente, tiene en su página de Facebook, un montón de fotos del Sub Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, con el que ella ha grabado videos (sin sana distancia).

A ver si no se enoja AMLO, por esto de que López Gatell aparezca en la portada de “Quién”, como lo hacían los políticos a los que él llama “conservadores”. No está de más recordar la frase: “No nos confundan con los del pasado, eso sí calienta, nosotros somos distintos”, acuñada por el tabasqueño.

Retomando lo del COVID-19 y sus efectos, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, que muy poco hace uso del micrófono, presentó ayer en la conferencia mañanera un Estudio de la Fundación Mexicana para la Salud, acerca de cuáles municipios estarían cumpliendo con las medidas sanitarias de permanecer en casa y cuáles no.

Vaya sorpresa, esa de que el primer municipio al que aludió el vocero, al citar los de escaso cumplimiento, fue Río Bravo, Tamaulipas, donde sólo un 2 por ciento de la población estaría acatando el “Quédate en casa”. Capaz que el pazguato del alcalde, CARLOS ULIVARRI, sale a presumir que ya es famoso a nivel nacional.

En descargo de este último, habría que añadir, que en el Top Five de los Municipios que no hacen caso a la alerta sanitaria, se encuentra también Macuspana, Tabasco, ROBERTO VILLALPANDO, es emanado de Morena.

“No me gustó eso, hago un llamado a mis paisanos”, comentó AMLO tras enterarse de ese dato.

A los que tampoco les gustó que la titular del Ayuntamiento de Reynosa, MAKI ORTIZ, les pasara una factura por 50 mil pesos para amparar el Pago de su Compensación, pero a la mera hora sólo les entregara 30 mil, fue a un grupo de regidores del PAN y Morena, que a últimas fechas han discrepado con ella en diversos temas.

Según trascendió, el grupo de regidores inconformes, ya alista una Queja que en breve presentarían ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Otro que no hace caso a las medidas sanitarias, es el Senador de Morena, ARMANDO GUADIANA, de 74 años de edad que, entrevistado a la salida de la sesión del lunes, ante la pregunta de una reportera, de por qué no usaba el cubre-bocas, respondió: “Es que ya no aguanto la mugre esta”.

Y al reconocer que, por ser diabético e hipertenso, con 74 años de edad, estaría en el grupo más vulnerable, Guadiana agregó: “De algo me voy a morir, nada más que no sea de parto”. ¡Órale!.

A los cumple años virtuales de estos días, de puros abrazos con sana distancia, hay que agregar el del Gerente Técnico de la Comapa de Reynosa, JORGE HERRERA BUSTAMANTE, que hoy está ‘de manteles largos’. Felicidades.

CONTRAFUEGO: “Cuando la perra es brava…a los de casa muerde”.

Hasta la próxima.