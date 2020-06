Martha Isabel Alvarado – AMLO, a Medias Aguas

.-El triunfo del PAN 1 año después

.-Morena, abandonó a sus “gallos”

.-Rompe la SET, normas sanitarias

.-Recibos de la luz, “por las nubes”

Hoy se cumple un año de la elección que tuvo lugar en Tamaulipas para renovar el Congreso Local, en la que el PAN le arrimó tremenda ‘desconocida’ a Morena y el PRI en las urnas, ganando 21 de las 22 curules en disputa.

¿Lo recuerdan?. La única diputación de mayoría que logró obtener Morena, con muy escaso margen de votos a su favor, fue la del distrito 11, con su candidata LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, quien contabilizó 9 mil 870 sufragios contra 9 mil 571 de su más cercana competidora, la panista VERÓNICA SALAZAR.

Por lo tanto, en la única diputada de Morena que cabe la expresión “el pueblo que represento”, es precisamente en Sánchez Guillermo.

Dicho lo cual, porque el diputado local plurinominal de Morena, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, es muy dado a usar tal expresión, lo cual es un equívoco, porque a él nadie del pueblo lo eligió, ni un solo ciudadano le dio su voto.

Y no conforme con eso, Ramos Ordoñez se asume como “la voz de Reynosa”, y más recientemente como “la voz de Tamaulipas”, sin precisar quién o quienes le otorgaron esa atribución.

Debe ser muy frustrante para Ramos Ordoñez, quien se asume como un magnate o algo así, que una ex obrera de maquiladoras, con estudios de Secundaria, como Leticia Sánchez Guillermo, tenga mayor legitimidad popular como diputada, que él. Aunque los dos se sienten en sillones iguales en el Congreso Local, no son lo mismo.

Diríase que, en la elección del 2 de junio de 2019, con todo y estar ‘estrenando’ Presidente de la República, Morena no pudo ganarle al PAN en las urnas en Tamaulipas, y tuvo que conformarse con una triste diputación de mayoría.

En la campaña de 2019, Morena tuvo algunos candidatos muy buenos, como el jovenazo FABIÁN DE LA GARZA ADAME, del distrito 04, Ingeniero egresado del Tecnológico, ex Coordinador de Facturación de la Comapa de Reynosa, pero como él mismo lo manifestó públicamente, el CEN de ese Partido los dejó solos, y no les mandó ni un peso partido por la mitad, de apoyo.

La pregunta sería: Ahora que la ‘Cuarta Transformación’ liderada por LÓPEZ OBRADOR, ha pasado de la austeridad republicana a la pobreza franciscana (como el propio Presidente lo ha dicho de manera reiterada), ¿podría Morena ganar las elecciones de 2021?.

En otro tema, muy bien organizada estuvo ayer la conferencia mañanera de AMLO, misma que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, en cuanto a la aplicación de la ‘sana distancia’, que no se ha respetado en muchas conferencias celebradas en Palacio Nacional.

Por cierto, en dicha conferencia, el Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor RICARDO SHEFFIELD PADILLA, que está de regreso, recuperado del Coronavirus, en la presentación del “Quién es Quién”, hizo alusión a una gasolinera de nuestra entidad, diciendo:

“En el tema de verificaciones atendimos 197 quejas presentadas a través de la App de Litro por Litro, con 177 visitas o verificaciones. Una gasolinera no se dejó colocar los sellos, para que los consumidores en Reynosa, Tamaulipas no vayan a “Servicio Ideal de Tamaulipas, no se dejó colocar los sellos, hay irregularidades en sus bombas”, recomendó.

Por nuestra cuenta, checamos quién es el concesionario de dicho establecimiento. Se trata del señor JAVIER GARZA, quien cuenta con 3 gasolineras en Reynosa y 1 en Río Bravo.

Respecto al caso que ayer comentamos aquí, del coordinador estatal del Servicio Profesional Docente DAVID JESÚS GARCÍA FLORES, que mediante la Circular SET/SA/CSPD/002/2020, obligó al total del personal de esa dependencia a presentarse a trabajar, no obstante los criterios de Reactivación escalonada dictados por el Gobierno del Estado, a ver si eso no redunda en más casos positivos de Covid-19, aunado a los dos confirmados que ya existen en esa área.

Empezando porque, al menos hasta ayer que regresó el personal a laborar, no funciona el elevador de dichas oficinas, y por relevos, los empleados y funcionarios tuvieron que subir las escaleras, incluyendo servidores públicos de edad avanzada.

Que nadie se confunda, la famosa ‘sana distancia’, debe continuar.

Finalmente anotaremos que, de confirmarse la visita de AMLO a Tamaulipas, misma que ha sido cancelada en diversas fechas, esa sería una ocasión propicia para reclamar el alza (de hasta el 100 por ciento) que se ha registrado en los recibos de la luz, siendo los hogares más pobres, los más afectados. ¿Qué dicen los diputados?.

Se supone que dicha visita a Tamaulipas ocurriría el 7 de junio, a reserva de confirmarlo. En esa fecha (que cae domingo), AMLO va a Medias Aguas, Veracruz, a un banderazo de su Tren Maya.

CONTRAFUEGO: Y su Gobierno, “a medio gas”.

Hasta la próxima.