Martha Isabel Alvarado

Primer filtro



.-Primer ‘corte’, en la elección de Morena

.-Porfirio, Gibrán y Yeidckol a la 2ª ronda

.-Zertuche; ‘amor’ “de dientes pa’ afuera”

.-Lupita Covarrubias, habla, y la ‘embarra’



La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, tal como estaba previsto, este 12 de septiembre llevó a cabo el primer ‘corte’ en la elección para la dirigencia nacional de Morena, para la cual recibió un total de 105 candidaturas: 51 a la Presidencia y 54 a la Secretaría General.



De las cuales, de acuerdo a dicho ‘corte’, fueron aprobadas un total de 71 candidaturas: 35 para la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y 36 para la Secretaría General. Según el Dictamen, 33 solicitantes resultaron no ser militantes de Morena, y, por tanto, fueron desechadas sus aspiraciones.



Entre los ‘tiradores’ que pasan a la siguiente etapa, se encuentran: el Coordinador de los diputados federales de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO y la ex dirigente nacional de ese Instituto Político hoy con status de Secretaria General, YEIDCKOL POLEVNSKY.



Al igual que el ex Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, PORFIRIO MUÑOZ LEDO, cuya participación, a querer o no, le pone ‘sabor’ a la contienda interna morenista.



Otro que pasa a la segunda ronda, es el jovenazo GIBRÁN RAMÍREZ REYES, Politólogo, que se muestra aguerrido, y hasta ‘subió’ a sus redes sociales un spot donde intenta dejar ‘mal parados’ a: Porfirio, Yeidckol, e incluso a Alejandro Rojas.



Habría que anotar que ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN también pasó el primer ‘filtro’ del INE, y esperar a ver si libra el último ‘achique’, donde sólo quedaran 6 aspirantes a la Presidencia del CEN y 6 a la Secretaría General, lo cual ocurrirá en base a una Encuesta de Reconocimiento que el INE hará entre el 16 y el 22 de septiembre.



Según ALEJANDRO ROJAS, su ‘padrino’ y compañero de fórmula en el Senado, RICARDO MONREAL, ‘las puede’, y por lo mismo, seguro está de ganar la Presidencia del CEN, según lo ha manifestado reiteradamente. ¿Será?.



La agenda de esta semana, incluye uno de los ‘grandes’ temas del Presidente LÓPEZ OBRADOR, como es la Rifa del avión presidencial, la cual tendrá lugar el martes 15 de septiembre, traducida en un premio de 20 millones de pesos al ganador.



20 bolsas de a millón, como la que DAVID LEÓN le entrega a PÍO LÓPEZ OBRADOR, en el video, más una ‘cabeza’, que sería la de LUIS CALVO REYES, cuya renuncia a la Dirección de Juegos y Sorteos de Gobernación se hará efectiva el 16 de septiembre, tan pronto pase el sorteo. Según se sabe, por no cumplir las ‘expectativas’ de AMLO.



Dícese, que Calvo Reyes es ‘ahijado’ del también polémico ex Sub Secretario de Gobernación, RICARDO PERALTA SAUCEDO, cuya madrina es la Titular de SEGOB, doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO.



Dicho sea de paso, PERALTA SAUCEDO ‘se la anda jugando’ con MARIO DELGADO en la disputa por la dirigencia de Morena, y es de los que más lo publicitan en sus redes sociales.



Lo mismo hace el reynosense ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que hasta una conferencia para Medios llevó a cabo el fin de semana para promover a DELGADO CARRILLO, aunque habría que recordar, que, a la hora de emitir su voto en San Lázaro, el reynosense no apoya las Iniciativas del Coordinador de los diputados de Morena, por ejemplo, la del Recorte a los Partidos Políticos que tanto interesa a AMLO.



A propósito de los de Morena, la que volvió a convertirse en ‘nota’ nacional, fue la Senadora por Tamaulipas, LUPITA COVARRUBIAS CERVANTES, con el ‘quite’ que quiso hacerle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ROSARIO PIEDRA IBARRA, durante su comparecencia en Comisiones del Senado, la semana pasada.



Palabras más, palabras menos, con su expresión: “No tienes nada de qué preocuparte, están haciendo lo debido”, doña Lupita, reeditó aquel memorable, “no te preocupes, Rosario”, que en 2013 expresó ENRIQUE PEÑA NIETO a su Secretaria de Desarrollo Social, ROSARIO ROBLES, que hoy se encuentra en la cárcel.



Desde aquel desmayo que tuvo en el Pleno del Senado, en abril de 2019, que también tuvo amplia ‘cobertura’, casi nada se había vuelto a saber de la Senadora Covarrubias Cervantes, de 80 años de edad, que llegó de ‘sopetón’ a la arena legislativa, gracias al ‘empujón’ que AMLO le dio en 2018, con su presencia en la boleta electoral.



Los que, en contraste, derrochan juventud, son los regidores panistas DIEGO QUESADA y ALEJANDRO ORTÍZ, que continúan haciendo trabajo de campo en colonias populares, con las medidas sanitarias que implican estos tiempos de pandemia, al lado del diputado GERARDO PEÑA FLORES.



CONTRAFUEGO: ¿A cuánto el ‘cachito’ de cordura?.

Hasta la próxima.