Marco Antonio Vázquez Villanueva

Nomás porque no tiene vergüenza…

El prófugo exgobernador Francisco N acudió, como se esperaba, ante el Tribunal Electoral tratando con todo su presupuesto y cinismo de que le reconozcan como candidato a Diputado federal posibilidad que le quitó, en este segundo intento, primero el INE y luego el PAN, los consejeros dijeron que no era elegible y él quizá no entiende que su partido ya lo sustituyó por quien fuera su Secretario General (y ex candidato a gobernador) César El Truko Verástegui.

Por supuesto, lo de Cabeza nomás es porque le sobra cinismo, porque no tiene vergüenza, deje le detallo lo novedoso, la posibilidad de que esta ola de calor que traerá hasta 45 grados de temperatura pudiera provocar que se suspendan las clases o se acorten los horarios en las escuelas, dirá usted, ¿y qué tiene que ver en ello la pasada administración?, pues mucho, y me explico.

Es un hecho que conforme pasamos las temporadas del año y el tiempo el gobierno de Américo Villareal Anaya va descubriendo que los daños causados por el saqueo y la corrupción en los sexenios anteriores son peor a lo imaginado, por ejemplo, las temperaturas congelantes exhibieron la falta de medicamentos en los hospitales, su endeble equipamiento, también mostraron que las escuelas están con pésima infraestructura, aderezado todo ello con que la pobreza llevó a casi morir de frío a muchas personas que nunca recibieron un apoyo para salir adelante en el momento que lo necesitaban.

El año pasado, las lluvias, con todo y que fueron muy pocas, resultaron suficientes para destruir presuntas obras nuevas, algunas incluso que se presumieron con bombo y platillo, ni para que contarle de las condiciones en las que dejaron las calles en las ciudades y pueblos, o las carreteras, todas llenas de baches como el daño menor a las mismas.

Ahora las olas de calor que hemos sufrido en los últimos días descubren nuevos saqueos, el abandono de las escuelas que no tienen ni buena infraestructura para garantizar sanitarios funcionando, agua para el aseo y agua potable para los niños, no hay bebederos, ni filtros, por supuesto, también carecen de aires acondicionados o los dejaron desbaratarse, es más, presentan daños o deficiencias en las instalaciones eléctricas que permitan mantener funcionando aparatos para refrescar a los estudiantes.

Puede venir algo peor, la tragedia se puede asomar, otra vez, en las escuelas o los hospitales, también les están tronando instalaciones eléctricas, como hace un par de años se pudieran llegar a quedar sin aires acondicionados y no crea que es un mal menor, al contrario, este problema puede incluso matar a enfermos al no poder usarse los quirófanos, o tan solo por un golpe de calor o deshidrataciones, lo mismo a los niños en las escuelas, por eso en forma responsable se habla de suspender clases, tiene usted razón, lo que no debería ocurrir si observamos cuando dinero se justificó en la administración anterior y la de Egidio, en estos rubros de educación y salud.

Por supuesto, si usted es fanático de los de ayer justificará que todos esos males son por causas naturales, que nadie puede frenar a la madre naturaleza ni cambiar su comportamiento de la noche a la mañana, en eso tiene razón, lo discutible es que en las cuentas públicas que se han aprobado, incluso en las fotografías de sus graciosos boletines que exhibían los administradores de nuestro dinero en los últimos dos sexenios, siempre incluían obras que eran, precisamente, para mitigar los efectos de la naturaleza, pavimentaciones y repavimentaciones, mantenimiento e infraestructura a escuelas y hospitales, obras de drenaje, puentes, por citarle ejemplos.

A eso vamos, a que en los últimos dos sexenios los presupuestos para salud y educación, para infraestructura en ambas áreas, han sido multimillonarios y ya la naturaleza les demostró que resultó inútil o de plano que ni siquiera se aplicaron en forma decente, por eso le insisto, los de ayer no nomás se robaron el dinero, la paz, la salud, también el futuro de los tamaulipecos.

En resumen, es una realidad que la corrupción, la impunidad y el saqueo de los últimos dos sexenios nos cuestan muy caros, que los del pasado no tuvieron misericordia con quienes confiamos en ellos para administrarnos, que prefirieron mil veces enriquecerse que cumplir su palabra de hacer gobiernos honestos, transparentes, eficientes y eficaces para sus gobernados.

Hoy, la administración de Américo Villarreal Anaya, según quienes están al frente de diversas áreas, se siguen dando cuenta de que todavía hay mucho más por hacer de lo que se previa, que el desastre por la corrupción cabecista y egidista es mayor, qué a pesar de todo el poder y la riqueza de este Estado los políticos corruptos de ayer nos saquearon tanto que lo han dejado endeble y solo podrá cambiar con mucho más esfuerzo y dedicación a lo que tenían pensado, por supuesto, sin distraer un solo peso como lo acostumbraron los secuaces y el mismo que ahora insiste en ser Diputado federal para tener fuero y garantizar su impunidad, por ello le digo, Francisco N acudió al TEPJF para que le den la razón y lo hagan candidato porque le sobra su cinismo y nomás porque no tiene vergüenza…

INFORMA SECRETARIA DE SALUD SOBRE RIESGOS DE GOLPE DE CALOR… Ante síntomas como sudoración excesiva, temperatura elevada en el cuerpo, frecuencia cardiaca acelerada, confusión mental o perdida de la conciencia, podemos estar frente a un caso de golpe de calor, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al recomendar a la población trasladarse a zonas de sombra, hidratarse, aplicarse agua directamente para bajar la temperatura y acudir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana si presenta algún riesgo en su salud.

Dijo que, ante la presencia de las altas temperaturas, es necesario que la población identifique los síntomas para aplicar medidas que controlen la insolación y el golpe de calor, así como asistir a los centros de salud en donde el personal se encuentra debidamente capacitado y con los recursos necesarios para atender este tipo de padecimientos propios de la temporada.

“Tenemos un plan estatal para abordar las olas de calor que se llegan a registrar en conjunto con dependencias como la Conagua y Protección Civil, el cual consiste en identificar los municipios que rebasan los rangos más altos de temperatura para informar a la población las medidas, acciones y atenciones preventivas que se deben realizar, además de identificar a la población vulnerable para trasladarlos a lugares en donde existan las condiciones adecuadas para evitar este tipo de padecimientos”, expuso Hernández Navarro.

Señaló que, en lo referente a la población educativa, el titular de la dependencia estatal refirió que se mantiene una estrecha comunicación con la Secretaría de Educación para que se considere la situación climatológica que afecta al estado y dirigir las recomendaciones para garantizar que los niños estén en los entornos apropiados para evitar daños a su salud.

Entre las recomendaciones destaca que los menores se mantengan a la sombra y evitar que salgan al recreo en horas de altas temperatura, y en caso de que salgan, que sea debidamente hidratados; si no se cuenta con las condiciones de protección necesarias en el plantel, que salgan más temprano o en su defecto valorar para suspender las clases.

En cuanto a las personas que están expuestas a los rayos solares por cuestiones laborales, deben mantenerse bien hidratados con agua a la mano, principalmente; no utilizar bebidas alcohólicas y menos en las horas pico de calor excesivo, utilizar ropa fresca con colores claros, utilizar sombreros o gorras para protegerse de los rayos directos del sol, entre otras recomendaciones.

Cabe mencionar que el golpe de calor se produce cuando las temperaturas superan los 40 grados centígrados, en etapas iniciales puede haber calambres, dolor de cabeza, vómito y nauseas; se puede llegar a complicar cuando se presenta confusión mental, perdida de la conciencia e incluso convulsiones.

AVANZA UAT EN SU TRANSFORMACIÓN… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, presidió en el Campus Victoria la ceremonia de Honores a la Bandera, y destacó que la máxima casa de estudios de la entidad avanza con paso firme hacia la transformación bajo la visión humanista.

Durante el evento celebrado la mañana de este 6 de mayo en la Plazoleta Cívica del Gimnasio Multidisciplinario Victoria, el rector Dámaso Anaya señaló que este acto es una expresión viva del compromiso de los universitarios con la patria y los ideales de identidad, respeto y honor.

Añadió que la formación cívica es crucial para que los universitarios no solo se formen como profesionistas competentes, sino como ciudadanos ejemplares y comprometidos con su comunidad, y su país.

Destacó el rector la importancia que tiene para la UAT celebrar este mes el Día de las Madres y el Día del Maestro: “que son esenciales no solo como actos de reconocimiento, sino pilares que fortalecen la unidad de nuestra familia UAT, ayudando a consolidar una visión de comunidad que es fuente de identidad y fortaleza”, expresó.

Dámaso Anaya destacó también que, celebrar las fechas conmemorativas por el Día del Trabajo y la histórica batalla de Puebla, recuerdan la importancia de la lucha y el valor frente a los desafíos, y que son principios que deben guiar la misión educativa y el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Aseveró que la UAT vive un contexto de renovación y compromiso, dando pasos necesarios para el cambio, para la integridad y el progreso educativo.

“Hago un llamado a la unidad y a reforzar nuestro compromiso de avanzar juntos en esta nueva ruta de la universidad humanista dedicada al desarrollo pleno de cada miembro de nuestra comunidad. Sigamos adelante con orgullo y con la certeza de que, cada paso que damos es en pro de un futuro más brillante para nuestra universidad”, concluyó el rector.

Por otra parte, informó que este mes se llevarán a cabo, mediante sendas asambleas universitarias, la entrega del reconocimiento a la trayectoria del personal docente; y se presentará el Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028, cuyo documento marcará la ruta futura, definiendo la nueva visión y la misión de la UAT.

Anunció la próxima inauguración de las nuevas instalaciones del CENDI UAT, que bajo la nueva modalidad Guardería IMSS, ofrecerá servicios de mejor calidad para los hijos de los trabajadores universitarios.

Con la presencia de estudiantes, docentes, directivos y personal de las dependencias universitarias, la ceremonia de Honores a la Bandera se llevó a cabo bajo la organización de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano.

En representación del plantel organizador, hizo uso de la palabra la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, directora de la institución académica, quien señaló que este acto renueva el compromiso con los valores patrios, con la identidad nacional y con la misión educativa.

La entonación del Himno Nacional Mexicano estuvo a cargo del Maestro Omar Sustaita González, el juramento a la bandera por el alumno Ángel Daniel Lumbreras Sustaita; y la lectura de efemérides de mayo, las alumnas, Edmy Issabela Ríos Medrano y Luisa Fernanda Alarcón Medellín.

