Martín Sánchez Treviño

Se perfila pariente del Presidente a presidir Congreso tamaulipeco

Al concluir el cómputo final en los 43 Ayuntamientos y los 22 Distritos Locales, los partidos Morena obtuvo triunfos en 8 de 9 municipios importantes y el PAN en 7 de 29 Ayuntamientos regulares a excepción del Puerto de Tampico.

El PRI únicamente ganó en 4 municipios rurales, 1 de ellos fronterizo aparentemente de menor importancia. En la disputa legislativa Morena arrasó en 16 distritos y 6 para Acción Nacional, cuatro de estos en regiones relevantes. De manera que la diferencia de votos entre Morena-PAN, fue de 31,374 votos. Y en la elección federal Morena conservó la mayoría de 6 distritos y el PAN obtuvo 3.

Los resultados a favor de Morena ponderan al sobrino del Presidente Andrés Manuel López Obrador, José Braña Mojica como virtual Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco, pues barrió al PAN en el distrito 14 con cabecera en Ciudad Victoria, en una de la plazas electorales importantes de esta entidad. Es hijo de excelentes padres.

Descendiente de los tampiqueños Juan José Antonio Braña Carranza, de feliz memoria, ex legislador local y ex titular del COPLADET durante la administración del ex gobernador Manuel Cavazos Lerma. Es hijo de Lucía Mojica Obrador.

Durante su campaña electoral presentó propuesta relacionadas con la solución de los servicios básicos en esta capital lo mismo que en otras ciudades de la entidad. Pero sobre todo trae el ajedrez de Morena para los tiempos del futuro próximo político electoral de esta entidad. Pero sobre todo tiene tatuado el ADN de la Cuarta Transformación. Por lo mismo hay buenas expectativas de su desempeño como legislador.

Tiene cercanía con quienes obtuvieron triunfos y derrotas en el proceso del 6 de junio en los 16 distritos locales y 6 distritos federales, lo mismo que en los 43 Ayuntamientos. Por lo mismo tiene el pulso de la región tamaulipeca respecto a las necesidades de la población. Y su relación es estrecha con la estructura de mando y decisión en el gobierno federal.

Morena obtuvo victorias en las ciudades de Altamira, Madero, Victoria, en la frontera ganó en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Río Bravo, Diaz Ordaz y Soto La Marina un municipio rural costero, donde Luis Antonio Medina Jasso relevó a su padre Abiel Medina quien fue vinculado a proceso en los primeros meses de este año, por aceptar la postulación de Morena.

Acción Nacional ganó en los comicios en los municipios fronterizos de Camargo, Mier, Miguel Alemán y Valle Hermoso, además de Tampico y San Fernando, lo mismo que en 23 municipios rurales de baja población.

El Revolucionario Institucional además de adjudicarse triunfos en ciudad fronteriza de Guerrero, también se alzó con triunfos en municipios rurales como Abasolo, Santander Jiménez y Güemez. No obtuvo triunfos en diputaciones de mayoría, ni municipios relevantes se mantiene como tercera fuerza política. En la cascada de derrotas priistas destaca la de Mercedes del Carmen Guillen Vicente, en Tampico, hermana del Subcomandante Marcos, exsecretaria general de gobierno con Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Según el cómputo final del Instituto Electoral de Tamaulipas, Morena obtuvo 549,319 votos y Acción Nacional sumó 517,945, cuya diferencia es de 31,374 votos. El PRI se colocó en tercer sitio con 133,537 sufragios. No obstante, la derrota fue severa para el panismo, ya que Morena arrasó en Reynosa y la capital Ciudad Victoria, lo mismo que en Soto La Marina, donde tiene sus feudos la familia García Cabeza de Vaca.

A excepción de Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria los candidatos de Morena fueron prospectos de la base social, en Matamoros y Madero se religieron Mario Alberto López Hernández y Adrián Oceguera Kernion y en Altamira ganó con el ex priísta Armando Martínez Manríquez.

En Nuevo Laredo postuló a la panista Carmen Lilia Canturosas Villarreal, hija del difunto Caros Cantú Rosas fundador del extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en Reynosa nominó a Carlos Peña Ortiz hijo de la Alcaldesa panista de esa frontera Maki Ortiz Domínguez y en Victoria postuló al ex priísta y eterno competidor Eduardo Gattás Báez, con triunfos relevantes.

En la disputa por los 22 distritos locales el PAN obtuvo victorias en Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico lo mismo que en Xicoténcatl, que le permitió incrementar la votación, pero los 517 mil votos no fueron útiles para emparejar a Morena que obtuvo 16 posiciones de mayoría en la 65 legislatura, según los resultados del cómputo final de lETAM.

Debido a la competencia cerrada de los partidos guinda y albiazul en las elecciones locales el organismo electoral difirió la asignación de diputaciones y regidurías por la vía plurinominal, hasta que los tribunales electorales resuelvan los recursos de inconformidad. Por los resultados apretados el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca señaló que las derrotas no son para siempre.