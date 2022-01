Aplican vacuna de refuerzo a trabajadores de Salud y Educación: SST

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- La secretaria de salud exhortó a los trabajadores de la secretaría de educación y de salud, que aún no han recibido la vacuna de refuerzo, a que acudan al módulo instalado en el patinadero a recibir el biológico este jueves y viernes, con el fin de proteger su salud y aumentar la cobertura en la aplicación de la dosis de refuerzo contra COVID-19.

Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud, informó que podrán acudir todos los interesados en aplicarse este refuerzo, incluyendo trabajadores de las oficinas de salud y educación durante esta semana en las sedes de Ciudad Victoria, que concluye el próximo 28 de enero.

 quienes no hayan acudido en su momento, podrán aplicarse su refuerzo con la población rezagada en las sedes que se están instalando en los diferentes municipios.

Precisó que las personas que se recuperaron de la enfermedad a más de dos semanas y aquellos que no han presentado ningún síntoma durante los últimos 14 días, podrán acudir este jueves 27 y viernes 28 de enero, a aplicarse la dosis sin que ello implique un riesgo para su salud.

Está contemplado el personal de instituciones como la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, Sanidad de las Fuerzas Armadas y PEMEX, además de los trabajadores de la Educación que no recibieron el refuerzo por algún motivo, o por haber presentado síntomas de COVID.

“Estas acciones refrendan el compromiso de nuestro Gobernador con la salud de las y los tamaulipecos, especialmente con los grupos vulnerables” destacó la funcionaria luego de anunciar que también podrán aplicarse el refuerzo en la próxima jornada de vacunación de 40 a 49 años.

Añadió que ningún tamaulipeco ni tamaulipeca se quedará sin recibir su dosis de refuerzo, ya que el abasto está garantizado y conforme se reciban los biológicos serán distribuidos en los diferentes municipios de acuerdo al Plan Nacional y Estatal de Vacunación.

Finalmente, reiteró su llamado a no bajar la guardia, proteger a los más vulnerables y reforzar las medidas universales de seguridad sanitaria como son el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia y la vacunación contra el virus.