Desvía 4T recursos para proyectos faraónicos: PRD Nacional

Redacción InfoNorte

Reynosa.- La Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Nacional, Adriana Díaz Contreras dijo que desde el 2018 están castigando a las familias mexicanas con la aprobación de proyectos de presupuesto de austeridad donde se están desviando recursos de programas muy importantes, para proyectos faraónicos.

En este sentido, Díaz Contreras señaló que actualmente la inflación se encuentra en un 7.28 por ciento, lo que ha impactado en el poder adquisitivo los ciudadanos, además de una larga lista de programas y servicios que se han dejado de aplicar y que para los mexicanos representa perder su calidad de vida.

Entre estos destacó la cancelación del formato de escuelas de tiempo completo, por lo que el PRD ha iniciado una jornada nacional para solicitar al gobierno federal el regreso de este programa además de la renuncia de Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación en el gobierno Federal.

“Por su desinterés para que las niñas y los niños puedan ejercer su derecho a la educación de calidad, mañana martes estaremos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vamos a promover una jornada nacional para invitar a todos los padres de familia, las madres de familia para que puedan presentar sus amparos respectivos”, informó la perredista.

La secretaria general del PRD afirmó que desde la federación se está fomentando el paternalismo y que se ha dejado de impulsar apoyos y programas para proyectos productivos con los que la gente podía desarrollar sus capacidades y generar un autoempleo y un salario, “en este sentido nosotros como parte de este proyecto de coalición no estamos viendo un gobierno que permita realmente llegarle a la gente”, enfatizó.

Asimismo enumeró una larga lista de aspectos que han contribuido a que en el país se haya disparado el porcentaje de pobres, como el alza del precio de las gasolinas del 4 al 6 por ciento a nivel nacional; el gas LP, del 2 al 4 por ciento; “los productos agropecuarios tras el impacto de que haya subido la gasolina y que estemos en un proceso de inflación muy importante que no se había presentado desde el año 2000, está lacerando las oportunidades de acceso a cubrir las necesidades básicas de la familia”, afirmó.

Añadió que las estrategias de la 4T son fallidas porque no ha cumplido con sus promesas como el de abatir la pobreza; actualmente en el país hay diez millones más de personas en condiciones de pobreza, “que no tienen oportunidades de poder tener servicios básicos, sumados la desaparición de programas como el seguro popular, donde hoy, desafortunadamente las mujeres que sufren de cáncer no tienen para sus medicamentos, los niños con cáncer también están sufriendo y padeciendo no tan sólo el dolor físico sino también la falta de estos medicamentos y esta falta de presupuestos”, concluyó.