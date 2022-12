Martha Isabel Alvarado



Contienda desabrida



.-‘Se le cayó’ a Erasmo la candidatura

.-‘JR’ un candidato frágil para Morena

.-Imelda Sanmiguel, la ‘carta’ del PAN

.-¿Y si el MC se decide por Maki Ortiz?



No es por intrigar, pero al dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, le debe haber dolido hasta el alma, que la decisión de la candidatura a Senador por Tamaulipas no haya recaído en su ‘amiguis’, el ex Priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.



Muchos daban por hecho que González Robledo venía muy ‘amarrado’ para dicha candidatura, y que en todo caso el que podía desbancarlo de último momento, era el alcalde con licencia de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega.



Pero a la mera hora, ni uno, ni otro. Morena se decantó por el ex ‘súper delegado’ de los programas federales JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL que, a decir verdad, no pinta como un candidato fuerte.



Todo parece indicar, que la competencia por el escaño que dejó vacante el Senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS (+), cuya cita en las urnas es el 19 de febrero, se advierte un tanto ‘desabrida’.



Como ya lo hemos dicho, en el ‘arrancadero’ de dicha elección no se aprecia -hasta ahora- un candidato ‘gallón’, ni en Morena, ni en el PAN, que son los dos principales protagonistas de la elección.



Aquí lo hemos señalado, que el ahora (pre) candidato de Morena, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, trae a cuestas varias derrotas.



Aunado a que, hasta donde se sabe, “JR” no es muy apreciado por los nuevos ‘dueños del balón’ en Tamaulipas. Tan es así, que ha buscado ‘cobijo’ en el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.



Podría decirse que Gómez Leal, al igual que otros personajes que colaboraron en la campaña de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, no fue tomado en cuenta a la hora de ponerle nombres y apellidos al organigrama estatal.



¿Apoyarán desde el centro del estado la campaña de “JR”?.



Por el rumbo del Partido Acción Nacional, la diputada local, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ se confirma como candidata al Senado.



Se trata de una candidata de perfil mediano, que nos es conocida en buena parte del estado, pese a haber jugado un papel protagónico en la 64 Legislatura de Tamaulipas de mayoría panista.



Memorable, fue aquella ‘pelea’ que San Miguel Sánchez sostuvo con el diputado plurinominal de Morena, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien finalmente terminó derrotado e incluso removido de la presidencia de la JUCOPO.



A su favor, Imelda San Miguel podrá presumir que ganó la reelección en la disputa por el distrito 02 con cabecera en Nuevo Laredo, en la elección de 2021, pero eso no es garantía de nada.



El ‘tercero en discordia’ de la competencia, sería MANUEL MUÑOZ CANO, abanderado por el Partido Verde Ecologista.



Mucho se comenta, que Muñoz Cano echaría mano del capital político de su ex patrón, el (ex) gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, en cuyo sexenio fungió como Secretario de Sedesol.



La pregunta es: ¿qué tanto queda de ese capital de EHF?.



Por el lado de Movimiento Ciudadano, aún no dan ‘color’ de quién sería su candidato a la Senaduría. Tal vez podrían aprovechar las condiciones de que la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ no fue tomada en cuenta en Morena, para meterla a la ‘cancha’ con el jersey naranja.



Sin duda alguna, la incursión de la ex alcaldesa en la disputa por la Senaduría, le pondría sabor al caldo. Quizá esta sea la oportunidad que ha estado esperando la Doctora. ¿Habrá Parte II de aquella pelea (electoral) entre Maki y “JR”, registrada en 2018?.



A ver si no salen los del MC con que repetiría el ex alcalde de Victoria ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ como su abanderado, luego del tremendo ridículo que hizo en la elección para gobernador.



Se supone que el dirigente nacional emecista, DANTE DELGADO, es muy pragmático y busca ganar espacios de Poder. Veremos si eso se refleja en su candidato para la elección de Tamaulipas.



Hoy nos despedimos con la siguiente pregunta: ¿Por qué será que en las redes sociales de la Comapa de Tampico, no hay constancia de la designación de FRANCISCO GONZÁLEZ CASANOVA como su nuevo gerente?. Llama la atención, que no subieron ni el boletín.



CONTRAFUEGO: Obligado a romper la racha perdedora.

Hasta la próxima.