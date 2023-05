“Este es el momento, me preparé 11 años”: Julio Pérez

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Tras las felicitaciones por su debut en la Primera División, la pregunta fue directa para futbolista victorense Julio Alejandro Pérez Lores.

-¿Qué sentiste cuando el profe te dijo, Julio vas pa´dentro?

“Pues la verdad dije, este es el momento por el cual me preparé 11 años, y sabía que podía hacerlo de buena manera”, respondió, al recordar el minuto 73 del partido entre Querétaro y Tuzos del Pachuca.

La entrevista exclusiva para el portal de noticias Infonorte se realizó vía telefónica con el joven defensa.

Con la humildad que lo caracteriza, Pérez Lores se percibía contento, pero tranquilo, sin alardear del gran paso que dio la tarde del domingo.

-¿Qué indicaciones te dio el entrenador?

-“Fue todo muy rápido. Me dijo que no me complicara y que hiciera lo que entrenamos”.

Agregó que, “durante el partido me sentí de buena manera, ahora tengo que seguir trabajando para estar listo cuando me consideren”.

Quien sí pudo estar en el Estadio fue Nancy, una de las dos hermanas de Julio.

Para ella, el momento fue único, extraordinario, como lo describió en su cuenta de Facebook: “No sabría como explicar la emoción tan grande de ver tu número en el tablero, de escuchar tu nombre y apellido en el audio del estadio, de verte entrar al campo de juego y verte realizado, verte lleno de ganas, de demostrar todo el camino recorrido, todo el sacrificio, todo lo que te ha costado llegar hasta aquí, hasta el día de hoy, pero por supuesto que es de admirarse y de festejar este logro”.

En Ciudad Victoria, los padres de Julio, Lorena Lores y Francisco Pérez, así como Daira, vivieron una de las tardes más emocionantes de sus vidas.

Paco, como le dicen sus amigos y seres queridos, le narró al reportero que se arrodilló y comenzó a agradecer a Dios por el logro de su hijo.

“Han sido once años de sacrificios de Julio, de prepararse a conciencia en la búsqueda de su sueño. Con paso firme mi pequeño valiente logra un sueño”, expresó.

Esperó la hora de misa y Francisco Pérez fue a agradecer todas las bendiciones para su familia y para Julio.

Por su parte, Lorena Lores mencionó que estaba muy orgullosa: “Desde niño, a los 3 años y 8 meses, que empezó a jugar fútbol, siempre con la mente firme de querer ser jugador profesional y el ser tan valiente de irse a Pachuca con tan solo 10 añitos”.

Y concluyó: “Hoy fue su debut, me siento tan feliz de verlo estar cumpliendo su sueño, los tiempos de Dios son perfectos”.