Carlos López Arriaga

Fuero urgente, meta de Cabeza

Cd. Victoria, Tam.- Por supuesto, el fuero (de senador, diputado, lo que caiga) es la ambición real, nítida, precisa, del ciudadano CABEZA DE VACA. Motivo de sus desvelos y propósito central de caros desembolsos.

Objetivo de una agenda diseñada con bastante antelación para moverse de nuevo con amplitud por territorio nacional, sin temor a que la Policía Federal Ministerial cumpla la orden de captura.

No se hagan bolas, ni quiere ni tiene posibilidad alguna de ser candidato opositor a la Presidencia. Le tira al diez para pegarle al ocho o al siete. Dice buscar las alturas para atorarle en medio. Así lo hicieron por años los priístas de viejo cuño.

Su lógica es (como la de tantos politicastros) participar en una contienda interna (a sabiendas de que lo rebasa) para luego ser el primero en levantar la mano a quien resulte candidato.

Le incomoda mucho caminar por la vida sin fuero, sin blindaje jurídico. Mejor y más durable asegurar la inmunidad legislativa que andar mercando amparos en los juzgados de Reynosa, cada vez más quisquillosos.

Y como el dinero no es su problema (le sobra y mucho, para derramarlo en todas direcciones) el hombre está en posibilidad de seguir dorando la píldora a sus creyentes más ingenuos.

Es decir, engordando la especie de una presunta aspiración presidencial en la que nadie cree, ni su pandilla. Tampoco el susodicho.

Grotesca simulación que le permite hacer ruido mediante sus tartamudos videomensajes en redes y esos espectaculares que ya están en la capital mexicana, con el desangelado hashtag de #MëxicoPlaneaConCabeza.

Ocurrencia que hace dudar si en verdad este señor estudió mercadotecnia (como presume) en la HOUSTON BAPTIST UNIVERSITY. Porque, a fuerza de ser sinceros, como eslogan es bastante malo, igual que toda su narrativa.

Destaca la ambigüedad: ¿planear de planificación (proceso administrativo) o planear como maniobra aérea que permita descender gradualmente sobre el escaño o la curul, evitando así caer en picada en algún sitio más incómodo como (por ejemplo) el penal del altiplano?

Presume, en efecto, que México planea, ¿con Cabeza?… Esto último, más la infausta imagen de los cuernos azules que en Tamaulipas es sinónimo de fracaso, fiasco y engaño.

Periodistas muertos, migrantes acribillados, saqueo infernal al erario, caos administrativo y nula rendición de cuentas. Ni siquiera tuvo la dignidad (valor, pantalones) para presentarse a entregar el mando de dicha administración orientada hacia el latrocinio. En fin.

BOMBARDEO MEDIÁTICO

Ayúdeme el lector porque no recuerdo a un general secretario de SEDENA que haya sido tan (pero tan) atacado por la prensa como lo es hoy LUIS CRESCENCIO SANDOVAL, bajacaliforniano, 63 años, egresado del Heroico Colegio Militar y postgraduado en la Universidad del Ejército.

Columnistas y caricaturistas le pegan una semana sí y otra también. Tomando por referente la prensa nacional de este martes 16 de mayo, CRESCENCIO es tema y burla compartida por un amplio espectro de moneros.

Empezando por CALDERÓN y OBI en REFORMA y los tres dibujantes en EL ECONOMISTA (CHAVO DEL TORO, NERILICÓN y PERUJO), sin olvidar a FALCÓN en CRÓNICA, OSWALDO en EL HERALDO y RICTUS en EL FINANCIERO. ¡El mismo día!.

Aunque no podemos culpar a los cartonistas. Ellos ejercen a plenitud su libertad de opinar basándose en los temas que hoy dominan el espectro de la opinión pública. Reportajes y columnas.

Y esos tópicos (aquí entramos a la comentocracia) están permeados por denuncias sobre viajes familiares por el viejo mundo, amén de ese condominio cuya propiedad ahora le atribuyen en el fraccionamiento Bosque Real (Huixquilucan, Estado de México).

Hasta donde la memoria nos alcance, dicho bombardeo mediático contra el titular del ejército no tiene precedentes en el México contemporáneo.

Jamás lo padecieron ni MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN (con DÍAZ ORDAZ en la Presidencia), ni HERMENEGILDO CUENCA DÍAZ (con ECHEVERRÍA), ni FÉLIX GALVÁN LÓPEZ (LÓPEZ PORTILLO), ni JUAN ARÉVALO GARDOQUI (DE LA MADRID), ni ANTONIO RIVIELLO BAZÁN (SALINAS), ni ENRIQUE CERVANTES AGUIRRE (ZEDILLO), ni CLEMENTE VEGA GARCÍA (FOX), ni GUILLERMO GALVAN (CALDERÓN) ni SALVADOR CIENFUEGOS (PEÑA NIETO).

PROTAGONISMO, CLAVE

Preguntas abiertas, ¿por qué la diferencia?, ¿qué hace distinto a CRESCENCIO de todos sus antecesores?, ¿qué cambió, qué se modificó en las prácticas del presente gobierno para provocar dicho vuelco?…

Simpatizantes y voceros de MORENA tendrían una respuesta lógica y hasta predecible. Son ataques pagados (dicen) por grupos de interés muy poderosos, vinculados a las corruptelas del antiguo régimen.

Campañas financiadas por neoliberales y conservadores tras verse afectados en sus ganancias por la austeridad republicana y el régimen justiciero de la Cuarta Transformación. Palabras más, palabras menos.

Aunque la andanada periodística pudiera tener otras motivaciones que (sin contradecir lo anterior) estarían funcionando como incentivos reales.

La omnipresencia de las fuerzas armadas en campos de la vida pública que hasta el 2018 le fueron ajenos.

Manejan aduanas, puertos y aeropuertos, construyen y operan ferrocarriles y carreteras; administran hoteles, parques y museos.

Tienen aerolínea propia, le entran de lleno a la construcción de obras públicas federales y están presentes hasta en el CONACYT (hoy en vías de ser renombrado CONAHCYT).

Sin olvidar la Guardia Nacional, corporación que en la práctica y sin importar fallos judiciales, sigue y seguirá siendo apéndice de la institución verde olivo..

A mayor presencia presupuestal, más notorias serán sus tareas y más numerosos los señalamientos críticos, con mala fe o sin ella. Es casi un efecto mecánico, son automatismos de la prensa.

Mire usted, si sus actividades están ahora más a la vista y manejan amplios recursos, parece lógico que los comentarios se incrementen en la misma proporción. Extrañarse por ello, como reza el lugar común, equivale a pretender tapar el sol con un dedo.

