Marco Antonio Vázquez Villanueva

La democracia mexicana en su peor crisis…

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que el INE tome medidas de apremio para evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga manifestándose a favor o en contra de partidos o candidatos, rompe el principio de equidad, se mete en actos de campañas, eso dijeron, para traducirlo y en pocas palabras, violenta las leyes mexicanas en la materia.

Hace unos días el TRIFE también se pronunció en el caso de la campaña interna de Morena para elegir un coordinador de la Cuarta Transformación que todos sabemos será la candidata o el candidato a presidente de la República, hizo un llamado para vigilar que no se cometan actos anticipados de campaña, que no violenten los principios de equidad de cada elección, e igual al INE le ordenó investigar algunos casos para precisar si o no violentaron ya la ley.

Y la verdad es que ese tipo de acciones se ven por todo México, los partidos, sobre todo los aspirantes a cargos de elección popular, andan desatados violando todas las leyes en actos anticipados de campaña, no solo le hablo de los de Morena, del otro lado andan igual o peor.

Lo alarmante es que los aspirantes a cargos de elección popular no se preocupan por mostrar su capacidad intelectual o lo sano que son, ni siquiera en aparentar ser buenos o malos, no, ellos solo desean ser populares, que la ciudadanía los conozca aunque no tenga ni la mínima idea de sus alcances, peor aún, sin que se conozcan sus traumas o vicios, que en muchos casos ya salieron a la opinión pública pero exagerados o matizados según quien los publique.

Tristemente la democracia en México pasa una profunda crisis, lo que presumíamos sería uno de los grandes avances al ganar un partido presuntamente progresista y democrático, de izquierda, como es Morena, y no solo se estancó si no que ha sufrido un grave retroceso, ¿un ejemplo?, legalmente el proceso electoral para sustituir al presidente Andrés Manuel todavía no comienza y desde hace muchos meses los aspirantes de Morena y de la coalición del PAN-PRI-PRD más los cómplices que les acompañan ya andan en plena campaña, digo, no nos hagamos tarugos haciéndoles el juego de que se trata de otras figuras o de actos internos de sus partidos.

Y el ejemplo cunde por todos lados, en cada municipio encuentra usted un aspirante a la ser alcalde que tiene más de un año promocionándose, los mismos ediles andan en ello.

Por supuesto que no es mala esa acción, si me apura tendría que ser necesaria para ir eligiendo a los mejores con más opciones para el ciudadano, sin embargo, hay muchos riesgos en la misma, por ejemplo, existe temor de que se esté usando dinero público o, peor aún, dinero de dudosa procedencia.

No crea que es menor el tema, digo, si ya se animaron a pasarse por el arco del triunfo todas las leyes electorales es obvio que no van a tener escrúpulos para cometer ilegalidades, como siempre, con sus honrosas excepciones, sin embargo, lo que no está bien es correr esos riesgos.

Claro, lo más cabrón es ver que las autoridades electorales apenas asoman la cabeza, les vale todo lo que pasa o como si les valiera, solo en la obviedad como que quieren actuar, pero en casi todos los casos fingen demencia, hasta avalan las grandes precampañas con cualquier argumento.

Por eso le insisto que nuestra democracia esta en su peor crisis, tener a tantos participantes violando las leyes a ojos vistos es para preocuparse, no tanto porque nos quieran ver la cara, sino, por tanto derroche de recursos que no sabemos ni de dónde vienen y porque si son capaces de eso ya en el poder y con los dineros en sus manos serán capaces de cualquier cosa…

IMPULSA, APOYA Y PROMUEVE UAT A MUJERES EMPRESARIAS…

El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), sostuvo un encuentro con mujeres empresarias de la zona sur del estado, ante quienes expuso los proyectos de esta casa de estudios que, entre otros propósitos, buscan generar egresados que respondan al desarrollo de los sectores productivos.

La reunión se dio en el marco de la Asamblea General de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, A. C. (AMMJE) y su representación en Tamaulipas, efectuada en un centro social de Tampico.

En ese contexto, la C. P. Martha Eulalia Llanes López, presidenta de la AMMJE en Tamaulipas, agradeció al rector Guillermo Mendoza la participación de la UAT en los trabajos del organismo empresarial y respaldar con sus propuestas los objetivos de impulsar la formación de mujeres emprendedoras.

Acompañado por la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT, el rector enumeró los esfuerzos de la Universidad por generar perfiles profesionales adecuados para los tiempos actuales, siendo uno de estos retos la capacitación en cuanto a modelos de negocio innovadores y creativos.

Detalló que la máxima casa de estudios de Tamaulipas ha modificado su modelo educativo y que, entre otras novedades, cuenta con el programa Vida UAT, que dotará a los jóvenes de habilidades mediante actividades extracurriculares.

En ese sentido, resaltó la importancia de que los estudiantes se formen trabajando en los sectores productivos y comentó que en la institución se hacen esfuerzos para que la investigación que se genera en la Universidad sirva para solucionar problemas sociales.

Por su parte, la Dra. Mariana Zerón Félix enfatizó el crecimiento que han tenido las mujeres en el sector empresarial debido a su capacidad y al enfoque humanista que le imprimen a su trabajo. Sostuvo que, bajo este enfoque, es importante el acercamiento con esta agrupación para la realización de trabajos en conjunto.

Mencionó que, entre muchos otros esfuerzos colaborativos, la UAT busca impulsar la participación de las mujeres en programas de desarrollo tecnológico y en proyectos de emprendimiento.

Al evento también asistieron la Mtra. Socorro Rangel Torres, directora de la Facultad de Enfermería Tampico; la Dra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico; y la Mtra. Norma Laura Barrientos Villanueva, directora de la Facultad de Música y Artes.

