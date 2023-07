Por Carlos López Arriaga

Aquí y allá, depurando listas

Cd. Victoria, Tam.- Solo hay dos precandidatas mujeres en la lista de trece aspirantes presidenciales que pasaron a la siguiente ronda dentro del proceso selectivo en el llamado Frente Amplio por México.

La hidalguense XOCHITL GÁLVEZ y la tlaxcalteca BEATRIZ PAREDES. Junto a ellas, once varones, a saber: SILVANO AUREOLES, SANTIAGO CREEL, ENRIQUE DE LA MADRID, JAIME ENRÍQUEZ, FRANCISCO GARCÍA, IGNACIO LOYOLA, MIGUEL MANCERA, JORGE LUIS PRECIADO, GABRIEL QUADRI, ISRAEL RIVAS y SERGIO IVÁN TORRES.

Aunque, ojo al vocabulario, nunca será lo mismo aspirante que prospecto. Aspirantes pueden ser 13, pero también centenares, miles y hasta millones. Prospectos solo quienes tienen posibilidades, es decir, prospectiva.

Por eso dije aquí la semana pasada (https://tinyl.io/8wyZ) que nadamás habría tres: XOCHITL, DE LA MADRID y CREEL. Lo demás es morralla que participa para calentar motores y colarse luego a cargos legislativos.

Al principio había 33 solicitantes, de acuerdo al reporte del comité organizador, de los cuales trece cumplieron los requisitos para continuar en la siguiente etapa, recorrerán el país en busca de 150 mil firmas como mínimo, de 17 estados.

Como experimento suena interesante aunque no son pocas las voces que lo consideran demasiado enredado y hasta oscuro, según algunos de los que botaron el arpa en los primeros días del acuerdo.

Criatura multipartidaria, el Frente ya está formalmente inscrito ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Hay un . periodo de registro para el padrón ciudadano que participará en la elección y abarca entre el 12 de julio y el 20 de agosto.

Vienen más etapas. Además de giras promocionales, habrá debates televisivos entre los finalistas. La fecha última es el domingo 3 de septiembre cuando se anunciará el nombre del (o la) aspirante ganador (a) de esta competencia interna. Por el bando oficialista, MORENA hará lo propio tres días después, el miércoles 6.

TIEMPO DE ACOMODOS

Tendremos, pues, mucha grilla intrapartidista, corcholatas guindas y de las otras, precandidaturas reales y de opereta, suspirantes y prospectos durante la segunda mitad del presente julio y todo agosto.

La primera semana de septiembre habrá definiciones en ambas trincheras y entonces la vida política del país transitará hacia el terreno de la competencia abierta. La disputa clara por el poder..

¿Habrá más de dos candidaturas por la presidencia de la república en 2024?… Tiene la palabra el dirigente, creador, concesionario, franquiciario de Movimiento Ciudadano, DANTE DELGADO, quien sigue terco en su negativa de aliarse con las otras dos coaliciones, la obradorista (MORENA, PT, PVEM) y la frentista (PRI, PAN, PRD).

No ha cambiado en esto. Dónde sí se detectan variaciones es en la lista de posibles contendientes por el referido movimiento naranja. Ya se autodescartó el gobernador de Jalisco ENRIQUE ALFARO, quien el pasado lunes 10 de julio (https://tinyl.io/8wzU) anunció su retiro definitivo de la política en cuanto concluya su mandato.

Ya no estaría ALFARO en dicha puja, pero sí el alcalde de Monterrey DONALDO COLOSIO; el gobernador neoleonés SAMUEL GARCÍA; el diputado zacatecano y coordinador del MC en la Cámara Baja JORGE ÁLVAREZ y la economista sonorense PATRICIA MERCADO, quien ya fue candidata presidencial en 2006, por el extinto Partido Alternativa Socialdemócrata.

Sin olvidar que en un reciente evento, el propio DANTE no se descartó como factible candidato. Esto lo dijo el pasado miércoles 12 (https://tinyl.io/8wzX) lo cual, de confirmarse, repetiría la experiencia de otros dos mexicanos que pasaron directamente del liderazgo partidista a la candidatura, el tricolor ROBERTO MADRAZO en 2006 y el panista RICARDO ANAYA en 2012.

A los dos les fue muy mal, pues MADRAZO quedó en tercer lugar muy debajo de AMLO y CALDERÓN mientras que ANAYA, seis años después, ocupó el segundo puesto, pero 32 puntos abajo del propio AMLO.

ACUERDOS SUTILES

Aunque necesario es decir que el “Brujo” DANTE DELGADO no competiría para ganar sino tan solo para darle una levantadita a su partido en la cosecha de curules, escaños y alcaldías, defendiendo hasta donde pueda su cuota de gubernaturas.

El experimentado político es oriundo de Alvarado, Veracruz, nació en 1950, cumple 73 años el próximo 23 de diciembre, ya fue gobernador de Veracruz en 1988, ha sido dos veces senador y también diputado.

Retomando el tema del primer párrafo, si bien la equidad de género está muy lejos de privar entre los 13 semifinalistas que dio a conocer el Frente Amplio por México (dos de once), la impresión que priva en medios es que sería una dama quien pinta como puntera. La señora XÓCHÍTL GÁLVEZ.

Quedaría prácticamente cancelada, por cierto, la posibilidad de que una de las corcholatas guindas se rebele y pueda ser cooptada por las oposiciones.

Entre otras razones porque AMLO hizo firmar a sus participantes un compromiso que garantiza a los perdedores la posibilidad de continuar en cargos gubernamentales, en gabinete o liderazgos parlamentarios.

La pasividad de RICARDO MONREAL hace pensar que ya carga en sus alforjas un acuerdo compensatorio, mientras que el otro posible disidente, MARCELO EBRARD, se dijo satisfecho con la aplicación de “encuestas espejo” que otorgarían credibilidad al sondeo principal.

¿Qué más, qué sigue, qué hay?… Ah sí, las burocracias inician su periodo vacacional, no asoma ni una sospecha de ciclón en el Golfo de México ni en su espacio ampliado del Océano Atlántico y (oiga usted) hace un chingo de calor en Victoria. ¡Feliz fin de semana!

