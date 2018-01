“No vemos ningún foco rojo para la elección”: Verástegui

Por Roberto Aguilar

El secretario general de gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui Ostos, aseguró que hasta el momento no ven que haya ningún foco rojo en Tamaulipas, rumbo al proceso electoral de este año 2018.

“Hasta ahorita no vemos que haya ningún foco rojo, esperemos que todo se vaya dando de una manera tranquila y dentro de los cauces que nos marca la ley. Estamos trabajando para ello”, dijo el funcionario estatal.

En entrevista, se le preguntó sobre las condiciones que existen en este año electoral, por las informaciones que surgieron del Instituto Nacional Electoral (INE), de que Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, son considerados como zonas de alto riesgo para las elecciones federales.

Lo que estamos haciendo, indicó Verástegui, como una responsabilidad de la Secretaría General, es cuidar la estabilidad social y política, que no haya ningún problema.

“Obviamente estamos platicando con los presidentes de los partidos, con todos los actores políticos. Que esta sea una elección dentro del marco del respeto y de la legalidad. Todo lo que esté dentro de este marco, para efectos de que no haya ningún disturbio, no haya ningún problema y no se genere violencia”, añadió el secretario general de gobierno.

¿El gobierno del Estado de qué forma trabajará en los próximos meses para garantizar que haya paz en las elecciones de este año?

“Obviamente que las instituciones estén fuertes, que hagan lo propio, todo en el marco del respeto y la legalidad en lo que le compete a cada una de las instituciones. No tenemos porqué vernos violentados si cada uno cumple con su parte”, respondió.

Aseguró que a todos los actores políticos los han estado buscando, para establecer los puentes de comunicación, “ahorita que todavía estamos aún a varios meses de la elección, están fríos, yo creo que si logramos establecer estos puentes de comunicación con respeto y dentro de un contexto moral y legal no tenemos porqué visualizar problemas el día de la jornada”.

Admitió que no descartan que surjan algún tipo de inconformidades, “está dentro del derecho legítimo de cualquier actor, pero siempre que las instituciones respondan a la legalidad con apego a derecho de cada una de las personas que van a participar. No vemos por qué no sea de esa manera, garantizar transparencia y respeto a cada uno de los actores políticos”.