Humo Blanco

Con la solicitud de licencia del JOSÉ MARÍA MORENO IBARRA, para sus cuates “El Chuma”, suman cuatro los legisladores locales que se apuntan para ir por alcaldías y diputaciones federales.

Ello estaba más que anunciado, en tanto que, en su momento, lo anunció el ahora ex presidente de la Junta de Coordinación Política y prospecto a la alcaldía de Matamoros, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ.

Otro que se lanzó a la aventura pero para tratar de alcanzar un lugar en la cámara baja es el priista, ANTO TOVAR GARCÍA.

Igual lo hizo COPITZY YESENIA HERNÁNDEZ, alguien que buscara estar en la próxima legislatura federal.

Por lo pronto, los suplentes de los que pegaron el brinco ayer rindieron protesta de ley y deberán sumarse a las comisiones que corresponda.

Se trata de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, JOSÉ HILARIO GONZÁLEZ GARCÍA, MARIO TAPIA FERNÁNDEZ e IRASEMA REYNA ELIZONDO.

Es de esperar que los nuevos beneficiarios de la gratificante nómina sean los más interesados de que sus colegas ganen las contiendas para que ellos puedan continuar en el Congreso hasta el 2019.

Fue el nuevo pastor del rebaño panista, GLAFIRO SALINAS, el encargado de leerles a la cartilla a los recién llegados.

Lo de “El Chuma” era algo que se veía venir aunque desde el alto mando panista la hicieron un poco cardiaca.

Significa que el albiceleste no le dará, ni de chiste, el aval a su alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ para que vaya por la reelección.

De modo que las declaraciones de la diputada JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, quien ostenta la dirigencia del PAN en el municipio fronterizo en mención, en el sentido de que MAKI deberá mostrar trabajo a los ciudadanos para que aspire a continuar es un decir.

Antes de salirnos del tejemaneje que se vive en el Congreso, desde el PAN se corre la versión de que, en los próximos días, la diputada NOHEMÍ ESTRELLA LEAL, que llegó en calidad de externa por las siglas de éste partido, podría ser desincorporada de la fracción parlamentaria panista.

Lo que se maneja es que su actuación va en contra de los estatutos de ese instituto.

Cabe señalar que la legisladora recién acudió a la sede estatal panista a presentar la renuncia de dos directivos albicelestes de San Carlos por un asunto doméstico que no avaló la directiva estatal de Acción Nacional.

Seguramente es esto y otros asegunes son las causas de lo que se ve venir.

De regreso a Reynosa, se entiende que será uno de los municipios más disputados y que es tarea de honor, del partido en el poder, entregar buenas cuentas a su jefatura política.

Significa que FRANCISCO GARZA DE COSS, JUANA ALICIA SÁNCHEZ, FRANCISCO “KIKO” ELIZONDO, entre otros, tendrán que aplicarse a fondo.

Habrá que esperar que movimientos hará la alcaldesa para inferir de que tamaño será la disputa.

En otra cancha tenemos que los con políticos que recién se sumaron al proyecto animado por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, están en espera de que se decida sobre su estancia y participación en el proceso electoral. Están entre ser simpatizantes, organizadores y tal vez candidatos.

Hablamos de prospectos a diputaciones y la fórmula al Senado de la República en tanto que los aspirantes a presidencias municipales van adelantados.

En efecto, hay algunas cosas que se suspendieron en la frontera y se determinarán en el ámbito central, con relación a precandidaturas a legisladores federales.

Pero se nota que algo falta. Y es que si bien el esquema genera esta trazado aún no se aterrice y tampoco se traduce en estructuras de apoyo a favor de la causa de MORENA.

A la fecha no se sabe si personajes de la talla de AMÉRICO VILLARREAL GUERRA o FELIPE GARZA NARVÁEZ, por mencionar un par, traen alguna función específica.

Entendemos que éstos dos ex priistas pueden tener su respectiva fórmula y estar en la competencia interna, pero igual se habla de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y hasta HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, para la cámara alta.

Aunque las simpatías hacia LÓPEZ OBRADOR van en aumento, en territorio parece que no se concreta en un trabajo sistemático, articulado y constante.

Ahí donde se requiere de la presencia del liderazgo local y, desde luego, de la estrategia en tanto que no se trata de algo que pueda ser dejado a la deriva y menos a la suerte.

Más si se considera que la competencia anda en lo suyo y sería un error confiarse en la popularidad del LÓPEZ OBRADOR.

Sin salirnos de la política y el proceso electoral, tenemos que ex priistas critican la actitud inconsistente del diputado con licencia, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, al arremeter, al bulto, en contra de los que decidieron dejar al tricolor, en fecha reciente.

Sobre todo porque ha dicho que nunca tuvieron la camiseta bien puesta, no fueron priistas y que carecen de valores.

El revire para el mantense es que el y los de su partido fueron incapaces de alzar la voz para que se optara por un candidato priista a la presidencia de la República y no de un híbrido, panista-priista, a la par que dieron manga ancha a sujetos como el senador ex PAN, JAVIER LOZANO ALARCÓN, el cual es vicecoordinador de campaña de JOSÉ ANTONIO MEADE.

De tal modo que GUEVARA COBOS estaría escupiendo para arriba.

AL CIERRE

En Reynosa, el gobernador del estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, junto al secretario de Energía, PEDRO JOAQUIN CODWELL, inauguraron el foro Oportunidades y Desafío en el Desarrollo de Hidrocarburos no Convencionales.

Previo al evento, el mandatario tuvo una gira mediante la cual supervisó obras.

+-Éste jueves habrá rueda de prensa, en las oficinas del PRI estatal, a las 9:40 A.M., con los precandidatos al Senado, YAHLEEL ABDALA CARMONA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, al igual que de aspirante a la diputación federal, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILEJOS.

Por la tarde los distinguidos priistas tendrán una reunión con lideres y militantes de su partido, en la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, en Victoria.