Tinta Negra

Las cosas en el Partido Acción Nacional no andan bien. Por el contrario, persiste una amplia preocupación y no de hoy, sino desde hace meses, en los que pudiera decirse, los panistas se han olvidado de los principios y doctrinas, de lo que establecen los estatutos, como del fin que se persigue con la política. En ese contexto, se han dado confrontaciones al interior, toda vez que unos mantienen la doctrina, pero otros se han olvidado hasta de los principios del Partido. Y no es para menos. El presidente del Comité Directivo Estatal FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR lejos de mostrar fortaleza ahora que son el Partido en el poder, está evidenciando debilidad, al grado de pretender aliarse con otros partidos políticos, entre estos Nueva Alianza, en aras de por lo menos conservar lo que se tiene. Y es que, conforme avanza cada una de las etapas del proceso electoral concurrente se le complica, al grado de que ha tenido que recurrir a retractarse de lo que declaró hace un par de semanas. Si bien había adelantado que ninguno de los alcaldes en funciones tendría el aval del PAN para una eventual reelección, la realidad de las cosas es que ahora piensa de manera diferente. No por algo se han estado registrando ante la Comisión Estatal, al interior de las oficinas del CDE del PAN, donde sólo se permite el ingreso a quienes van a entregar documentación y dejan afuera a quienes representan los medios de comunicación. Vía WhatsApp se creó un grupo, a petición de quien está al frente del área de Comunicación Social en el CDE del PAN, quien se da el lujo de dar enviar información, fotos y videos de quienes se inscriben, hasta que se le hinchan. Pero eso sí, hay de aquellos comunicadores que le hacen alguna observación, porque en cuestión de segundos los expulsa del grupo, cuando en todo caso, su responsabilidad como titular de esa área, es atender a quienes representan los medios de comunicación. Cualquier otro partido político, estaría cacareando todo lo que sucede en torno al desarrollo del proceso interno. Por ello se han registrado EDUARDO ALVARADO GARCÍA para ir en busca de una reelección como alcalde en Padilla. De González GUILLERMO VERLAGE BERRY, en Casas ARTURO BARRÓN por citar algunos. Otros como el alcalde de Nuevo Laredo ENRIQUE RIVAS CUELLAR lo hará este viertes a eso de las 18:00 horas. En pocas palabras, FRANCISCO ELIZONDO la ve complicada, difícil, perdida la elección y por tanto, ha recurrido a quienes en un momento dado pueden sacar “al buey de la barranca”, es decir, a los alcaldes en funciones, consciente tal vez de que con ellos puede asegurar el triunfo, donde actualmente son gobierno. Y pareciera que es tan grande el temor del presidente del CDE, que hasta se vio en la “necesidad” de correr la invitación a XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI, para que en bandeja de plata, ofrecerle la postulación como candidato externo del PAN a la presidencia municipal de Victoria, dejando a un lado, a quienes por su trabajo, dedicación, experiencia y conocimiento, han estado esperando en Acción Nacional una oportunidad como la concedida al que fuera prospecto independiente. Desde luego que en la Capital del Estado, hay una gran cantidad de panistas, con principios, valores y doctrina, que no fueron tomados en cuenta por el presidente del CDE del PAN. Hablando de externos, todo parece indicar que FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR le pedirá a la diputada local NOHEMI ESTRELLA LEAL una explicación sobre su conducta, misma que ahora sí, va en contra de los estatutos internos del Partido, además de que no se descarta la posibilidad, de excluirla del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local. Y es que, la legisladora, ha asumido conductas contrarias a la línea de trabajo establecida por el grupo de legisladores en el Poder Legislativo, de ahí que cualquier cosa puede pasar. En fin.

