En la vida nada es para siempre, es como un sueño. Lo mismo sucede en entes públicos y privados. Así como sus titulares y dirigentes también son participes de esa misma historia, tal es el caso de Juan Dios Díaz de la Torre dirigente del sindicato nacional de trabajadores de la educación, a quien tres profesores le echaron abajo un amparo y un juez les dio la razón al concederles el acto reclamado. Es decir, El desconocimiento de cómo dirigente de ese organismo gremial y la misma suerte le espera sus compinches en los seccionales que hay en el país. “Suerte” de la cual no escapa Rigoberto Guevara Vázquez, quien también esta demandado por la usurpación en el cargo y abuso de confianza por apropiarse de las cuotas sindicales.

Febrero del 2013 Díaz de la Torre es el mismo que traicionó a la maestra Elba Esther Gordillo, al heredar al SNTE y cuyos parientes le apuestan y están sumados a Andrés Manuel López Obrador, uno de los precandidatos para ganar la presidencia de la república mexicana.

El dolo de la maestra y su parentela así como de los profesores fue desde entonces que la sumisión de las dirigencia sindical hacia el Estado fue tal que no importo que se violentaran los de derechos fundamentales de la primera maestra del país.

Por lo mismo, la inminente caída de Díaz de la Torre se puede interpretar como parte de la salida del Presidente Peña Nieto, que también tendría efectos colaterales en los seccionales del país y en este contexto Rigoberto Guevara Vázquez te llaman.

Remembee, remenber decía el profesor de lenguas muertas. Que los integrantes del nuevo sindicato magisterial en Tamaulipas y a nivel nacional pugnan por el desconocimiento de los comités seccionales, por los bienes y las cuotas que según el recurso de inconformidad, son el acto reclamado por la disidencia magisterial.

Y aun cuando la controversia apenas inicia no podemos ignorar que además de la salida del presidente Peña también es un año electoral. Y el bien reclamado esta disputa, quizá por ese motivo a eso responde que nivel nacional que el Panal como partido del magisterio se vaya en alianza con el PRI y en algunos estados, no así en un decena a nivel nacional, entre los que figura Tamaulipas, donde también se hizo la toma de nota al nuevo sindicato una vez que el Acción Nacional se convirtió en gobierno.

Y aunque los achichincles de Guevara Vázquez le susurran al oído -porque le gusta que le hablen en la oreja-, que todo está controlado lo cierto es que miles de docentes ya tramitan su ingreso al nuevo gremio sindical que validaron los Vientos de Cambio. Que por lo mismo se suman al reclamo de la entrega de las cuotas sindicales

Hoy el Snte y sus secciones, verbigracia sección 30 esta de rodillas con un dirigente improvisado, carente de un discurso magisterial convincente. No logra convence ni a su mujer, menos a sus subalternos. Además con sus debilidades de “personalidad” los profesores no ven en el un dirigente, porque no lo es y además no lo necesitan. Ya que “papá gobierno” les cumple sus demandas y sus peticiones. Incluso cada día abre nuevos proyectos educativos y Rigoberto sin novedad porque esta auditado, de manera que cualquier movimiento en falso, puede poner en la ruta de Tamatán.

Es el peor dirigente que ha tenido el Snte en Tamaulipas, a pero eso sí es promotor de los matrimonios parentales, repudio para muchos pero aceptación de otros, quizá por ese motivo es un dirigente modernista, sobre todo de sus achichincles y aviadores. Ya que la sección solamente debe acreditar como comisionado a 200 profesores y los holgazanes son hasta cuatro veces más.

Pues así como hasta ahora el gobierno federal está reculando al desconocer a Juan Díaz de la Torre como dirigente del Snte nacional una vez que le sirvió al peñato para imponer una reforma punitiva, lo mismo sucederá en Tamaulipas, ya que Guevara participa de la misma historia y, este es el sentido de la dirigente de nuevo sindicato magisterial. Dónde están los 12 millones que destinaron para la sección 30 que la secretaria de educación pública federal derivo para la capacitación de los docentes para el examen de evaluación en Tamaulipas?.