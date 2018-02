Tinta Negra

Aunque la mayor parte de los alcaldes del Partido Acción Nacional, actualmente en funciones, se registraron para ser tomados en cuenta e ir por una eventual reelección en el cargo, habrá que decir que no todos aparecerán en la boleta del uno de julio de este año. De hecho, la designación que se haga desde el Comité Ejecutivo Nacional no dejará a todos contentos y por tanto, no descartemos la posibilidad de que más de uno, recurra a instancias como el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas para interponer un Recurso para la Defensa de los Derechos Político Electorales del Ciudadano e incluso, ante la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación. Y es que hay ejemplos de sobra. Uno de ellos está a la vista en la Capital del Estado, donde todo parece indicar que será XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI, el designado como prospecto externo por el CEN del PAN para la presidencia municipal de Victoria, dejando en el camino al que fuera delegado de la Comisión Nacional del Agua ROBERTO SHULDES DÁVILA que, a fuerza de ser sinceros, (como diría RAMÓN HERNÁNDEZ MANRIQUEZ) tiene más militancia y trabajo partidista que el médico de profesión. A la par de ello, habrá otros descontentos que estaremos viendo en los próximos días, dado que hay municipios en los que sólo existe un registro, pero en otros no, de tal manera que no solamente le harán sombra, sino que serán incomodos para quienes pensaron que no habría más. Es el caso concreto de la alcaldesa de Reynosa MAKY ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, quien francamente no la tiene segura. Y es que, así como algunos acudieron a la sede del CEN del PAN, otros lo hicieron de manera directa en la Ciudad de México, de tal forma que sus nombres no están a la vista, pero si en la relación que se empezará a revisar en esta semana. MAKY no irá sola, dado que la diputada JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ también se registró por esa población fronteriza, como prospecta a la alcaldía. Incluso, LEONEL CANTU ROBLES también se inscribió, pero no se sabe si a la alcaldía o bien, a diputado federal. Hizo lo propio JESUS MARIA MORENO IBARRA. A menos que les repartan diputaciones, porque para la de alcalde, son muchos. Por cierto, más de uno se fue con la finta, en el sentido de que vendrían renuncias al acudir a registrarse como prospecto a alguno de los cargos de elección popular que estarán en juego, pero al final de cuentas no fue así. Entre los que se llegó a pensar que renunciarían, está el caso concreto de JESUS NADER NASRALLAH quien se mantiene al frente de la Secretaría de Administración, aunque si dejará el puesto pero allá por finales de marzo. También se vio en sus oficinas EDMUNDO JOSÉ MARON MANZUR director de Jóvenes Tamaulipas e incluso, llegó muy temprano a sus oficinas GERARDO PEÑA FLORES Secretario de Bienestar Social, quien al final de cuentas no irá como prospecto al Senado, a menos que forme parte del listado por el principio de representación nacional, a sabiendas de que los lugares se distribuyen en base a la fuerza que tenga cada estado de los que conforman la segunda circunscripción, es decir siete. El titular de Sebien se observó más resignado y hasta la sonrisa que trajo en las últimas semanas dejó de reflejarse en su rostro.

LOS MANCHADOS

Fiel a su política, el alcalde OSCAR ALMARAZ SMER ordenó realizar una cotización para la adquisición de chalecos de protección, que en este caso serán entregados a los agentes de tránsito, tras los lamentables hechos del pasado fin de semana, los que fueron condenados por el presidente municipal. Tránsito ha sido un área que sigue en proceso de transformación, en el que de los cien elementos, el 50 por ciento de ellos aprobaron el examen de control de confianza, el resto lo presentó y está en vías de conocerse los resultados. Es una delegación a la que desde un inicio le dedicó atención, toda vez que a su llegada, OSCAR solo recibió una patrulla en buenas condiciones. A un año cuatro meses, esa corporación dispone de 20 unidades nuevas, resultado de medidas al gasto corriente y una mejor aplicación del presupuesto. A diferencia de otras partes del Estado, los agentes de Victoria recibieron uniformes, además de prestaciones económicas y seguro de vida. Las inquietudes que fueron planteadas, ya empezaron a analizarse y en cuestión de días, tendrán respuesta. En fin.

