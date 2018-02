Atrae CEAV expediente de víctimas de desaparición y secuestro

Por Alfredo Guevara

CIudad Victoria.- Si bien la cifra no corresponde a la realidad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atrajo 273 expedientes relacionados en su mayoría con desaparición y secuestro de personas, incluso, algunos de ellos con homicidio de los últimos 15 años en Tamaulipas.

Lo anterior, permitirá dar seguimiento al proceso de cada uno de los expedientes federales, sobre para todo atender a los familiares o víctimas, que en su mayoría se quejan de que no hay avances en la investigación y exigen que se revisen sus carpetas, aseguró Sergio Jaime Rochín del Rincón Comisionado Ejecutivo de la CEAV.

Después de inaugurar las oficinas de la delegación federal de la CEAN en Tamaulipas, cuyo titular será María del Consuelo Terán Rodríguez, explicó que los expedientes están en proceso de investigación, tomándose en cuenta que podrían estar solucionados hasta cuando las víctimas encuentren a sus familiares.

“Difícilmente un caso de estos puede decirse que está cerrado, porque si bien algunos familiares han encontrado a sus seres queridos, de ahí surge el deber de justicia, es decir saber que pasó y quien fue, porque la exigencia de las víctimas, es que se les apoye jurídicamente para que los expedientes avancen” citó.

Consideró que lo más importante, es que como Estado mexicano organismos como el CEAV se dé cuenta que esto no puede seguir creciendo, es decir, no continuar generando víctimas, de tal manera que no hay abogados, sicólogos o médicos ni ministerios públicos que alcancen “sino tomamos medidas más serias para evitar que esto siga sucediendo”.

Frente a familiares de víctimas del delito y colectivos de diversos municipios de la entidad Rochín del Rincón estimó que junto con la atención con la investigación y el combate a la impunidad, es como se puede evitar que se sigan cometiendo.

Afortunadamente, destacó que Tamaulipas será la entidad número 16, con relación al resto del país, en disponer de una delegación de la Comisión Ejecutiva, además de que es una de los pocos estados que han podido armonizar su Ley de Atención a Víctimas, lo que permitirá que cada quien, en el ámbito de su competencia se trabaje de manera conjunta “y no nos estemos echando unos y otros la bolita”.